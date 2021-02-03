Пентагон назвали возможным защитником будущих баз НАСА на Луне

Возможным защитником будущих баз НАСА на Луне может стать Пентагон. Ведомства наращивают сотрудничество между гражданскими и военными проектами на фоне внешних угроз, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что защита Пентагона будет также распространяться на американские коммерческие операции по добыче на Луне воды и полезных ископаемых. Также ведомства планируют исследование региона вокруг Луны и продление срока службы спутников. Многие детали проектов засекречены или разрабатываются.

Как подчеркивает издание, причиной такого объединения усилий стала нарастающая внешняя угроза со стороны Москвы и Пекина, которые нацелены на то, чтобы бросить вызов американским космическим интересам. В частности, это может быть сделано с помощью противоспутникового оружия, глушителей и других «потенциально враждебных технологий», говорится в статье. Пентагон намерен использовать гражданский опыт, чтобы получить преимущество в этой потенциальной области ведения боевых действий.

В октябре прошлого года НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis, предполагающие совместное создание окололунной орбитальной станции Gateway. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался подписывать соглашения, заявив, что программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными».

Александра Максимченко