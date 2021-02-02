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РИА Новости

По скользкому льду: как военные США Норвегию осваивают

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Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Королевские морские пехотинцы во время учений в Норвегии.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO(Phot) Sean Clee /

СМИ пишут: на норвежской базе Эрланн скоро появятся 4 американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B, способных нести ядерное оружие. А профессор местного института обороны Турмуд Хейе предупреждает: не к добру.

По мнению ученого, которое приводит одно из местных СМИ, Вашингтон и Осло ведут новую "холодную войну" с Москвой. И это вполне может обернуться для Норвегии настоящей трагедией. Перейди гибридный конфликт в горячую фазу, территория американского партнера по НАТО, граничащая с Россией, рискует оказаться полем битвы.

Для чего в Норвегию прибудут американские самолеты, не совсем понятно. Военная, что называется, тайна. Никто, и особенно Пентагон, ей делиться не намерен. Ни со своими, ни, тем более, с чужими. Но бомбардировщики точно будут зафиксированы российскими специалистами.

По мнению профессора, проблема в том, что США и Осло не пытаются умиротворить Москву, а занимаются исключительно ее сдерживанием. И, будучи передовой линией обороны для Вашингтона, Норвегия окажется "под прицелом" первой.

Сегодня B-1B оснащены крылатыми ракетами, но создавались они прицельно под ядерное оружие. И вернуть этим машинам их первоначальный статус – дело несложное и довольно быстрое. Например, "для поддержания глобальной стратегической стабильности", как любят заявлять натовские военные.

Нельзя не обратить внимание на растущую год от года активность совместных усилий США и Норвегии в Арктике. Год с лишним назад в Норвегии проводились масштабнейшие учения "Единый трезубец". В них приняли участие более 45 тысяч военных, сотни кораблей и самолетов, тысячи единиц боевой техники. И, кстати, не только из государств-членов альянса. Смысл тогдашних учений (как и других) весьма прозрачен: показать России (а заодно и Китаю) всю мощь западного военного блока.

Вообще натовские маневры в экстремальном климате Заполярья, приближенном к условиям Мурманской области, регулярны. Они проводятся дважды в год и направлены на отработку боевых действий в районах со сложным рельефом и низкими температурами. Неоднократно во время таких маневров военнослужащие из тех или иных стран оставались без зимней униформы в мороз и достаточного количества еды.

Вроде бы курьезы и можно посмеяться. Но на самом деле эксцессы случаются на любых учениях. А вот их практические результаты почти всегда весьма серьезны.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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