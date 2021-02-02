Давос и ныне там

Мир не вздрогнул от выступления президента России на экономическом форуме

Хотя организаторы Всемирного экономического форума в Давосе регулярно рассылают приглашения всем главам значимых государств, Владимир Путин с 2009 года там не выступал, видимо, считая, что аналогичный форум в Санкт-Петербурге более пригоден для трансляции его идей и целей. Но вот 12-летнее молчание нарушено – 27 января наш президент в онлайн-формате выступил на большом давосском собрании.

Тому есть, судя по всему, две причины. Первая – появилась возможность выступить перед западным миром с неким программным заявлением, причем для этого не требовалось сложных организаторских действий, как, к примеру, для участия в G20. Вторая – Россия хочет и должна напоминать друзьям и противникам, что она есть и ее стоит принимать во внимание. В пандемических условиях для этого предоставляется мало возможностей, и Давос – далеко не лучшая площадка, но выбирать-то особо не из чего.

Когда выступление только анонсировали, многие политэксперты ожидали, что будет нечто вроде второй «мюнхенской речи», однако этого не случилось. Ну выступил. Ну выслушали. И тишина в эфире, никто из окон небоскребов не выбрасывается.

Фото: kremlin.ru

Причина такого тихого восприятия главы одной из самых значимых стран мира, наверное, в том, что речь в каждом своем разделе состояла из недоговоренностей. Скажем, сравнив нынешнюю ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века, он напомнил – причиной Второй мировой войны во многом стало униженное положение Германии после подписания Версальского мира. Проигравшей стороной в холодной войне стала Россия, тоже униженная западными победителями донельзя. Логично было бы продолжить ассоциации до 1945 года и до судьбы вторично униженной поражением Германии, но нет – подобной судьбы Путин для новой России не видит. Зачем тогда было пускаться в воспоминания?

Аналогично с социальным расслоением общества. Владимир Владимирович строго указал США, что богатые у них богатеют, бедные беднеют, но не закончил эту мысль фразой, что в России ситуация минимум не лучше. Призвав все страны единым фронтом выступить на борьбу с пандемией COVID-19, стоило бы, наверное, сказать конкретно, сколько миллионов доз вакцины Россия готова бесплатно предоставить тем странам, которые не в состоянии ее купить. Но нет – опять лишь общая озабоченность.

На мой взгляд, самой интересной оказалась та часть выступления, которая была обращена конкретно к Европе. Не исключено, что именно ради этого все выступление и затевалось.

«Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы. И географически, что самое главное в культурном смысле этого слова, по сути – это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал, почему до Урала? До Владивостока», – заявил Путин, добавив в конце, что любовь России и Европы может быть только взаимной, иначе никак.

Сейчас говорить о едином экономическом пространстве в длину всей Евразии бессмысленно, хотя в случае если мировая гегемония США вдруг посыплется, такой союз может стать спасением для мира и альтернативой китайской экспансии. Будем считать, что Владимир Путин начинает движение в этом направлении, потихоньку приоткрывая окно Овертона и приучая европейцев к мысли – раньше или позже им придется слиться с Россией в любовном порыве. Почему нет?

Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 4 (867) за 2 февраля 2021 года