Northrop Grumman откажется от испытаний кассетных боеприпасов

Американская компания Northrop Grumman объявила о намерении отказаться от испытаний и обезвреживания кассетных боеприпасов с истекшим сроком хранения. Об этом, как пишет Defense One, заявила исполнительный директор компании Кэти Уорден. По ее словам, компания больше не желает иметь отношения к боеприпасам, серьезно нарушающим права мирного населения, оказавшегося в зоне боевых действий.

Речь идет об отказе от контракта министерства обороны США на проведение испытаний кассетных боеприпасов, находящихся на хранении. Такие испытания проводятся для определения остаточного срока хранения боеприпасов и его возможного продления. Этот же контракт подразумевает обезвреживание и утилизацию кассетных боеприпасов, срок хранения которых уже истек. При это Northrop Grumman не занимается разработкой и производством кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы считаются негуманным оружием, и правозащитные организации добиваются полного их запрета. Из-за несовершенства взрывателей суббоеприпасы первых бомбовых кассет не взрывались, надолго минируя местность. Для облегчения поиска суббоеприпасов саперами их покрывали яркой краской, которая привлекала детей. Это повышало число жертв среди мирного населения.

В настоящее время суббоеприпасы оснащаются механизмами самоликвидации, из-за чего минирование территории происходит реже, однако сами кассетные боеприпасы по прежнему представляют серьезную угрозу мирному населению.

С августа 2010 года действует Договор о кассетных боеприпасах, разработанный в мае 2008 года и открытый для подписания в декабре того же года. К настоящему времени документ прошел ратификацию в 84 странах мира; 29 государств подписали соглашение, но не ратифицировали его. Россия, США, Китай, Индия, Пакистан и Израиль отказались присоединиться к договору. Первые три страны обладают самым большим запасом кассетных боеприпасов.

Несмотря на отказ подписывать договор, США в 2008 году приняли долгосрочную программу постепенного отказа от обычных кассетных боеприпасов. По этой причине, в США, в частности, ведется разработка крылатых ракет с кассетной боевой частью, в которой суббоеприпасами являются тяжелые металлические дротики.

Василий Сычёв