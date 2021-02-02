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Американцы вооружатся робокатерами дальнего действия

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LRUSV
LRUSV.
Источник изображения: Metal Shark

Американская компания Metal Shark по заказу Морской пехоты США занялась разработкой робокатера LRUSV дальнего действия. Как сообщает Jane’s, соглашение с военными также предусматривает поставку судов обслуживания робокатеров, которые будут созданы на безе патрульных кораблей проекта 40 Defiant.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой и производством робокатеров для военных. На флоте робокатера позволяют решать несколько задач, в числе которых — разведка и наблюдение и ретрансляция сигналов.

По условиям соглашения с Морской пехотой США, Metal Shark должна будет разработать робокатер, собрать демонстрационный образец и провести его испытания. Аппарат должен быть опционально управляемым, то есть быть способным действовать как автономно, так и с экипажем на борту.

Робокатер должен будет действовать за пределами видимости оператора. Кроме того, бортовое оборудование LRUSV должно позволять пяти робокатерам объединяться в группу для совместного решения задач. Длина LRUSV составит от 10,7 до 11,7 метра.

В июле прошлого года израильская компания Elbit Systems представила модернизированную версию робокатера Seagull. Усовершенствованный робот получил разведывательный беспилотный летательный аппарат Skylark C катапультного запуска.

Василий Сычёв

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Страны
Израиль
США
Продукция
Skylark БПЛА
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
Робот
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