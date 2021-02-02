Началась сборка первого серийного образца электрического самолета eFlyer 2

Американская компания Bye Aerospace занялась сборкой первого серийного образца перспективного композитного электрического самолета eFlyer 2. Как пишет Aviation Week, этот самолет и еще два образца eFlyer 2 будут проходить сертификацию Федерального управления гражданской авиации США в качестве учебного летательного аппарата. Сертификацию самолета планируется завершить до конца 2021 года.

В настоящее время летные испытания проходит прототип eFlyer 2. Этот самолет полностью выполнен из композиционных материалов. Он оснащен электромотором Rolls-Royce RRP70D мощностью 90 киловатт и аккумуляторной батареей на 750 вольт. Самолет способен выполнять полеты на скорости в 135 узлов (около 250 километров в час) и находиться в воздухе до 3 часов.

Параллельно Bye Aerospace занимается проектированием четырехместного электрического самолета eFlyer 4. Поставки этого самолета заказчикам планируется начать в 2022 году. В общей сложности американская компания получила уже около 350 заказов на электросамолеты eFlyer 2 и eFlyer 4.

В мае прошлого года словенская компания Pipistrel получила сертификат типа на легкий двухместный электрический самолет Velis Electro. Самолет успешно прошел сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности. Он стал первым в мире полностью электрическим самолетом, получившим сертификат типа.

Василий Сычёв