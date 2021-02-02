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РИА Новости

Сенатор Джабаров усомнился в "планах" НАТО нанести удар по Калининграду

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заявление о планах НАТО нанести удар по Калининграду - из области фантастики, никто не посмеет проверить обороноспособность России таким образом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский ранее заявил РИА Новости, что подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".

"Это из области фантастики", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Вместе РФ".

Он подчеркнул, что Калининградская область стоит не только под защитой Балтийского флота, "но там совсем недалеко Северный флот, мощь которого несоизмерима выше с другими военно-морскими силами (других государств)".

"Я думаю, никто не посмеет проверить нашу силу, нашу обороноспособность на примере Калининградской области", - заключил парламентарий.
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Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Проекты
NATO
БФ
СФ
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