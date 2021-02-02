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Интерфакс-АВН

В Турции начались совместные азербайджано-турецкие военные учения

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Баку. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Активная фаза совместных азербайджано-турецких военных учений стартовала в понедельник в Карсе (Турция), сообщает Минобороны Азербайджана.

"По сценарию учений ведется выявление минометных подразделений противника и их уничтожение", - подчеркивает оборонное ведомство.

Совместные военные учения "Зима-2021" завершатся 12 февраля.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прибыли в Карс 17 января для участия в совместных азербайджано-турецких военных учениях.

В азербайджано-турецких военных учениях задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты.

Целью учений является обеспечение сотрудничества и координации при проведении совместных операций, проверка работоспособности боевого оружия и транспортных средств, находящихся на вооружении, новых на складе или разрабатываемых предприятиями оборонной промышленности.

Кроме того, среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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