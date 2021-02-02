Войти
РИА Новости

Казахстан принял в состав ПВО российский "БУК-М2Э"

608
0
0
Военная техника, которую доставили в Москву с полигона "Алабино" для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая. В центре: зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2"
Военная техника, которую доставили в Москву с полигона "Алабино" для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая. В центре: зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 1 февраля/ Радио Sputnik. Российский многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э" впервые появился в казахстанских войсках ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Для защиты воздушного пространства страны впервые в войсках ПВО Казахстана появился новый современный многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э", который является одним из самых эффективных представителей подобной техники", – говорится в распространенном сообщении.

В состав комплекса входят радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пусковые зарядные установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач.

"БУК-М2Э" выполнен на гусеничном ходу, а его основным преимуществом эксперты называют мобильность и высокую проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по движущимся воздушным целям.

ЗРК "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Восточно-Казахстанский концерн "Алмаз-Антей".

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Сибири и на Урале появятся новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Бук-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
07.09.2018
Охотник за "Томагавками". На что способен новый зенитный комплекс "Бук-М3"
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
30.03.2018
Российский ОПК представит в Ереване около 600 образцов и моделей военной техники
25.04.2017
Зенитные ракеты комплекса С-500 оставят противника без спутников
03.06.2016
"Алмаз-Антей" представит на KADEX комплекс ПВО для защиты от террористических атак
26.05.2016
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по просьбе Минобороны Казахстана представит на KADEX-2016 ЗРК «Тор-М2КМ»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»