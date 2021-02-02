Казахстан принял в состав ПВО российский "БУК-М2Э"

Военная техника, которую доставили в Москву с полигона "Алабино" для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая. В центре: зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2".

МОСКВА, 1 февраля/ Радио Sputnik. Российский многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э" впервые появился в казахстанских войсках ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Для защиты воздушного пространства страны впервые в войсках ПВО Казахстана появился новый современный многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э", который является одним из самых эффективных представителей подобной техники", – говорится в распространенном сообщении.

В состав комплекса входят радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пусковые зарядные установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач.

"БУК-М2Э" выполнен на гусеничном ходу, а его основным преимуществом эксперты называют мобильность и высокую проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по движущимся воздушным целям.

ЗРК "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Восточно-Казахстанский концерн "Алмаз-Антей".

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