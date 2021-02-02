Казахстан принял в состав ПВО российский "БУК-М2Э"

МОСКВА, 1 февраля/ Радио Sputnik. Российский многофункциональный зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2Э" впервые появился в казахстанских войсках ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
В состав комплекса входят радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пусковые зарядные установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач.
"БУК-М2Э" выполнен на гусеничном ходу, а его основным преимуществом эксперты называют мобильность и высокую проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по движущимся воздушным целям.
ЗРК "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Восточно-Казахстанский концерн "Алмаз-Антей".
Накануне радио Sputnik сообщило, что в Сибири и на Урале появятся новые комплексы радиоэлектронной борьбы.