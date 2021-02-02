Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая

Фрагмент строящейся в КНР субмарины нового типа и снимки верфи в Бохае, сделанные в 2020 году. Фото: https://t.co/k04Q2uJAW9 pic.twitter.com/25iZ3Br4h3 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 1, 2021

В результате обновления Google Earth в Сети появился спутниковой снимок новой китайской верфи в Бохае с фрагментом строящейся атомной подводной лодки неизвестного типа.

Рядом с прежней площадкой появился мощный комплекс, способный строить две субмарины одновременно, пишет Naval News. Скорость, с которой ведутся работы, можно оценить, сравнив спутниковые снимки, сделанные в октябре 2020 года, с нынешними. Строительство еще не закончено, а на новой верфи уже заложена головная субмарина одного из двух возможных проектов: ударная АПЛ типа 095 либо стратегический ракетоносец проекта 096. На это указывают размеры отсека: длина 30-32 метра, ширина 11-12 м. Еще один вариант - модернизированная ударная подлодка типа 093 Shang. Ожидается, что эти АПЛ оснастят вертикальными пусковыми установками для большого количества крылатых ракет - подобно российским атомным субмаринам типа "Ясень".

Вероятно, в поле зрения спутника оказался кормовой отсек - очертания схожи и на большинстве верфей подлодки начинают строить именно "с хвоста". Следующим должен стать машинный отсек, за ним - реакторный.

Антон Валагин