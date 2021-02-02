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Российская газета

Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая

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Источник изображения: rg.ru

В результате обновления Google Earth в Сети появился спутниковой снимок новой китайской верфи в Бохае с фрагментом строящейся атомной подводной лодки неизвестного типа.

Рядом с прежней площадкой появился мощный комплекс, способный строить две субмарины одновременно, пишет Naval News. Скорость, с которой ведутся работы, можно оценить, сравнив спутниковые снимки, сделанные в октябре 2020 года, с нынешними. Строительство еще не закончено, а на новой верфи уже заложена головная субмарина одного из двух возможных проектов: ударная АПЛ типа 095 либо стратегический ракетоносец проекта 096. На это указывают размеры отсека: длина 30-32 метра, ширина 11-12 м. Еще один вариант - модернизированная ударная подлодка типа 093 Shang. Ожидается, что эти АПЛ оснастят вертикальными пусковыми установками для большого количества крылатых ракет - подобно российским атомным субмаринам типа "Ясень".

Вероятно, в поле зрения спутника оказался кормовой отсек - очертания схожи и на большинстве верфей подлодки начинают строить именно "с хвоста". Следующим должен стать машинный отсек, за ним - реакторный.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
2020-й год
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