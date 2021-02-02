Корабли Балтийского флота направились в Аденский залив

Находящиеся в дальнем походе корвет «Стойкий» и средний морской танкер «Кола», миновав Суэцкий канал, совершают переход через Красное море.

Отряд кораблей вышел из главной базы БФ в Балтийске 16 декабря для выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В настоящее время «Стойкий» и «Кола» следуют в Аденский залив, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Как известно, в этом районе до сих пор активно действуют пираты.

Накануне, еще в Средиземном море, в соответствии с планом похода на корвете и танкере состоялись учения по организации борьбы за живучесть. В свою очередь личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)