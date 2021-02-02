Военные захватили власть в Мьянме

Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы взял в свои руки власть в стране. Сегодня, 1 февраля, информационное агентство BBC сообщило о том, что в Мьянме произошёл военный переворот.

Сегодня утром были задержаны глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства. Кроме того, военные объявили чрезвычайное положение сроком на год.

Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин Источник изображения: bbc.com

Теперь вся власть в стране сосредоточена в руках главнокомандующего вооружёнными силами Мин Аун Хлаина. В городах нарушена работа мобильных сетей и телефонных линий. Государственная телекомпания MRTV также заявила, что испытывает технические трудности и пока не может выходить в эфир. В аналогичной ситуации оказались и другие местные информационные агентства.

Аун Сан Су Чжи, фактический лидер страны до военного переворота Источник изображения: bbc.com

Военная диктатура существовала в Мьянме до 2011 года, затем страна встала на путь демократических реформ, при этом военные мало подчинялись гражданскому правительству. В ходе ноябрьских выборов 2020 года политическая партия под руководством Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» получила 83% мест в парламенте, существенно опередив партию, поддерживаемую военным руководством. Военные оспорили результаты и подали жалобы в Верховный суд против президента и главы избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия отрицает обвинения в подтасовках.

Время для военного переворота было выбрано неслучайно — на этой неделе начиналась первая после выборов парламентская сессия, на которой должны были утвердить новое правительство. Многие мировые лидеры уже выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить высокопоставленных чиновников.