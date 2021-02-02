Украинская армия: между советским прошлым и неопределенным будущим (Обозреватель, Украина)

За три десятилетия независимости украинская «политическая элита» научилась виртуозно манипулировать словами, за которыми из года в год становилось все меньше смысла и все больше откровенной лжи. В результате страна, в том числе и ее армия, продолжают стремительно деградировать.

На Украине слово "реформы" превратилось в ругательное, а политические новобранцы твердо усвоили, что успешный политик - тот, кто умеет лгать лучше других.

При этом военная верхушка от гражданской отличается лишь более ограниченным лексиконом и традиционным консерватизмом. А в остальном все так же - отсутствие стратегии, людей, способных ее сформулировать и реализовать, и бесконечная ложь об успехах в реформировании вооруженных сил.

В этих, как и во многих других вопросах страна застряла между советским прошлым и неопределенным будущим. Сиюминутная политическая конъюнктура, помноженная на мелкошкурные интересы военной и политической "элиты", лишь усиливает степень этой неопределенности.

Внимание общества в последнее время приковано к очередным скандалам с военными закупками и срыву выполнения государственного оборонного заказа. Но армия - это, в первую очередь, люди!

Итоги прошедшего года явно демонстрируют, что в недрах военного ведомства задачи, приближающие страну к созданию профессиональной армии, так и не стали приоритетными. А значит, и дальше из вооруженных сил будут уходить лучшие, имеющие боевой опыт, способные эффективно защищать страну и готовить следующее поколение профессионалов. Армия постепенно превращается в филиал службы занятости по временному трудоустройству тех, кто в связи с пандемией не смог выехать за рубеж на заработки или потерял место на "гражданке".

Суть происходящего состоит в том, что за годы войны принцип комплектования украинского войска сменился практически полностью. Уже нет армии, состоящей из солдат-призывников, исполняющих всеобщую воинскую обязанность, и кадровых офицеров, обязанных прослужить 20 - 25 календарных лет для того, чтобы получить "военную пенсию" и теоретическое право на собственную квартиру.

Сегодня 90 процентов военнослужащих - от солдата до генерала - контрактники. А эффективную систему мотивации для каждой категории государство так и не создало. Реальное положение дел иллюстрирует ситуация с тремя важными компонентами такой системы. Первый - оплата ратного труда. Необходимым элементом системы мотивации военнослужащих является уровень и система оплаты труда. Сегодня даже на терминологическом уровне "денежное содержание" звучит не очень стимулирующе.

Вся система оплаты ратного труда должна адекватно соотноситься с уровнем квалификации и ответственности военнослужащего, а также степенью риска. Она должна соответствовать ситуации на рынке труда, а также стимулировать к профессиональному росту и продолжению службы в армии.

К сожалению, дальше невнятных анонсов некой новой системы оплаты дело не пошло. А это значит, что вся энергия высших чинов военного ведомства ушла отнюдь не на реформирование армии и повышение ее способности защищать нашу страну.

Второй компонент - "военные пенсии". В конце прошлого года разгорелась жаркая дискуссия вокруг законопроекта №2141 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Инициаторами приведения системы пенсионного обеспечения военнослужащих к элементарному здравому смыслу выступали депутаты-авторы, а непримиримыми критиками - Минфин и Минсоцполитики.

В этом споре показательно все. И позиция депутатов, справедливо отстаивающих интересы обманутых военных пенсионеров, но при этом не осознающих, что действующая пенсионная система к современной армии не имеет никакого отношения. И позиция чиновников минфина и минсоцполитики, отстаивающих право государства манипулировать своими обязательствами и не понимающих, что такими действиями они разрушают армию и подрывают обороноспособность страны. Но самое показательное - полное отсутствие позиции минобороны. Видимо, дембелей прошлых лет, засевших в руководстве военного ведомства, интересует лишь уровень собственного материального достатка.

Все это рельефно демонстрирует не только отсутствие внятной концепции реформирования системы пенсионного обеспечения защитников страны, но и понимания путей построения профессиональной армии.

Достойная пенсия защитникам Родины - необходимое условие повышения привлекательности и престижа военной службы. В большинстве стран, имеющих сильную армию, специальная система пенсионного обеспечения военнослужащих является неотъемлемой частью системы мотивации. Необходимость такой системы обусловлена спецификой военной службы, связанной с постоянными ограничениями, а также повышенными физическими и психологическими нагрузками и рисками.

Советская система льготного выхода на "военную пенсию" по достижению 25 или 20 лет выслуги в условиях контрактной армии существенно ограничивает мотивирующее воздействие на большинство категорий военнослужащих. В контрактной армии военная служба гражданина может иметь перерывы и не обязательно длиться 20 или 25 лет. Но в действующей системе военнослужащий, прослуживший в тылу 20 лет, имеет право на военную пенсию, а тот, кто семь лет провоевал, а затем вернулся "на гражданку" - нет.

Поэтому необходимо ввести специальную систему пенсионного обеспечения военнослужащих, как дополнение к общей системе пенсионного обеспечения граждан. Основные принципы такой системы должны быть адаптированы как к существующей в стране солидарной системы пенсионного страхования, так и к будущей - смешанной.

В действующей солидарной системе пенсионного обеспечения необходимо ввести расчетные коэффициенты, определяющие, на сколько раньше установленного пенсионного возраста бывший или действующий военнослужащий сможет выйти на пенсию. Указанные коэффициенты должны учитывать общий срок военной службы, а также продолжительность участия в боевых действиях.

Условно, прослужив 20 календарных лет, каждый из которых засчитывается с коэффициентом 1,5, военнослужащий получает 10 бонусных лет и, соответственно, может уйти на пенсию на 10 лет раньше гражданского лица. При этом каждый день участия в боевых действиях "весит" как два дня военной службы в тылу или три дня работы "на гражданке" и, соответственно, добавляет бонусные годы выслуги и приближает дату наступления права на получение пенсии.

Третий компонент системы мотивации - возможность получения собственного жилья. Существующая система обеспечения военнослужащих жильем, по сути, является советской, дополненной преимущественно пустыми декларациями на тему служебно-должностного жилья. Сегодня 90 процентов военнослужащих имеют одинаковый статус - они контрактники. А министерство обороны по традиции рассказывает только о численности безквартирных офицеров.

Действующая практика "расслужебливания" служебного жилья и приобретение квартир для очередников не просто несет коррупционные риски. Она и является механизмом коррупции. Только полный запрет такого "расслужебливания" позволит обеспечить постепенное накопление служебного жилого фонда. А в переходный период, пока его недостаточно, выполнение обязательств государства должно осуществляется в форме выплаты компенсации расходов на наем жилья с учетом рыночной ситуации.

Необходимо разделить вопрос обеспечения военнослужащих жильем на период службы (обязательства государства) и вопрос о возможности приобретения собственного жилья (элемент мотивации).

Еще два года назад команда военного кабинета движения "Сила права" предложила специальную накопительную программу, позволяющую приобрести собственное жилье на льготных условиях на любом этапе службы. Эта система способна стать мощным стимулом для заключения контракта на службу в армии и продолжения службы после его завершения, а также стимулом к повышению рождаемости. Указанная программа готова к практическому внедрению, но совсем не интересна руководству военного ведомства. Своя же у них существует только на уровне лозунгов.

Кроме перечисленных вопросов, важнейшую роль в развитии армии играет кадровая политика. Сегодня ее главным принципом остается "я - начальник, ты - дурак". Это поднимает по карьерной лестнице только тех, кто готов демонстрировать личную преданность начальству. Пока каждый воин-контрактник не будет понимать, каким образом необходимо служить, чтобы сделать карьеру в армии, никакого профессионального войска в стране не появится.

Разница между украинской контрактной армией образца 2020 года и по-настоящему профессиональной контрактной армией огромна. Все семь лет войны она измеряется человеческими жизнями и бессмысленными материальными затратами. Эта разница девальвирует усилия страны на дипломатическом фронте, где не только наши враги, но и наши друзья считаются только с сильными.

Андрей Сенченко