Тренажеры для космонавтов дополнили технологиями виртуальной реальности

Сергей Волков во время тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 7 августа 2015 года.

Специалисты считают, что это позволит сделать полеты безопаснее и значительно сократить затраты на подготовку летчиков

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МГУ им. Ломоносова и Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина усовершенствовали методы управления аэрокосмическими тренажерами с помощью современных систем виртуальной реальности (VR-систем). Это позволит сделать полеты безопаснее, а также значительно сократить затраты на подготовку летчиков, сообщила в понедельник пресс-служба МГУ.

"[Сотрудники и учащиеся] МГУ оптимизировали процесс управления центрифугой, позволив впервые дать управлению космонавту, находящемуся внутри капсулы. Эта разработка, с возможностью задействовать прямое управление центрифугой с использованием технологий виртуальной реальности и системы подвижности на основе центрифуги с управляемым подвесом кабины - ключ к новым экспериментам с непосредственным участием космонавтов, что существенно снижает задержки и повышает качество визуализации виртуальной среды", - говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что для повышения качества подготовки летчиков и космонавтов необходимо постоянно совершенствовать аэрокосмические тренажеры. Например, они не только помогают экипажу отработать действия, но и позволяют исследовать особенности системы человек-машина. Специалисты МГУ и ЦПК решили усовершенствовать один из основных "тренажеров" для подготовки космонавтов - центрифугу ЦФ-18, в том числе алгоритмы управления центрифугой и визуализационных комплексов на основе современных VR-систем.

Предложенная система виртуальной реальности состоит из шлема TotalVision VR2 российского производства с собственной системой определения ориентации в пространстве, идентичного модуля отслеживания ориентации кабины. А также разработанных сотрудниками МГУ алгоритмов интеграции и коррекции данных пространственной ориентации для формирования корректного изображения в шлеме при поворотах головы испытуемого, находящегося внутри кабины вращающейся центрифуги.

По словам руководителя исследования, научного сотрудника Лаборатория математического обеспечения имитационных динамических систем (МОИДС) МГУ Павла Сухочева, созданный комплексный тренажер позволил доказать не только возможность применения шлемов виртуальной реальности в центрифугах с закрытой кабиной, но и самих центрифуг в качестве полнопилотажных авиационных и космических тренажеров с системой визуализации на базе этих шлемов.

"Также получены ценные данные как о вестибуло-окулярном рефлексе и реакции вестибулярного аппарата человека, так и о работе датчиков, электронных устройств, алгоритмов коррекции и технологий визуализации в условиях больших перегрузок, различных комбинаций линейных ускорений и угловых скоростей. Эти результаты исследований легли в основу разрабатываемых в МГУ моделей и технологий перспективных тренажерных систем. Получение этих результатов стало возможным за счет высокой надежности и большого времени автономной работы системы визуализации при максимальной нагрузки графической системы и воздействии высоких динамических нагрузок", - цитирует пресс-служба Сухочева.