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Российская газета

Взрывающийся миномет "Молот" доработали на Украине

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Представители украинского завода "Маяк" утверждают, что им наконец-то удалось сделать безопасным печально известный миномет М120-15 "Молот".

Как сообщает информационно-консалтинговая компания Defense Express, в конце минувшей недели была проведена презентация обновленного образца.

При модернизации, якобы, учтены все замечания военных и устранены выявленные ранее недостатки. Например, большое внимание уделено вопросам безопасности - "изготовлен и тщательно проверен" новый предохранитель двойного заряжания, защищенный от ржавчины и перегрева.

"Молот" стал легче, он получил более совершенную опорную плиту, позволяющую теперь использовать его не только на обычной почве, но и с бетонных, асфальтовых поверхностей.

На используемый механизм колесного хода установили усиленные амортизаторы.

Работы по доведению "Молота" до кондиции заняли полгода. Подчеркивается, что в ходе проверок обновленный М120-15 произвел пять тысяч выстрелов, которые не вызвали проблем. Однако украинское военное ведомство пока не спешит организовывать закупки, хотя потребности войск оцениваются в несколько тысяч единиц.

Чиновники в погонах хорошо помнят, что предыдущая "удачно" проверенная версия в реальной обстановке взрывалась почти полтора десятка раз, унеся жизни и здоровье почти полусотни военнослужащих. В результате эти минометы вывели из эксплуатации и озвучили планы по приобретении такого оружия за рубежом.


Алексей Брусилов

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Украина
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