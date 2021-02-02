Войти
Lenta.ru

Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 возле эсминца США в Черном море

538
0
0
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полет российского истребителя Су-24 возле американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море является «нормальной практикой». Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Его слова передает «Интерфакс».

«Американцы в нейтральных водах, и наш самолет был в нейтральном воздушном пространстве. Никаких нарушений. Нормальная практика. Летаем в нейтральном воздушном пространстве как хотим. Что касается низкой высоты — посмотрите на мастерство наших летчиков», — прокомментировал адмирал. Он также отметил, что «американцы в Черном море — непрошеные гости».

Комоедов подчеркнул, что американские военные могли нарушить Конвенции Монтрё из-за водоизмещения кораблей. «Там уже собрались три американских корабля водоизмещением больше, чем положено конвенцией. Американцы нарушают, и мы будем им щекотать нервишки», — добавил он.

Ранее полет российского истребителя возле эсминца США попал на видео.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.


Рада Склодовская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Су-24
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
08.07.2020
Российский флот взял под контроль корабли НАТО в Черном море
26.02.2019
Фото: в Одессу пришел эсминец США
22.05.2018
"Калибровка". Зачем Россия возвращает в Средиземное море ударную эскадру
07.07.2016
"Подсолнухи" прикроют западное направление
24.07.2015
Крымскую военную группировку усилят ракетоносцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»