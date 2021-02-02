Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 возле эсминца США в Черном море

Полет российского истребителя Су-24 возле американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море является «нормальной практикой». Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Его слова передает «Интерфакс».

«Американцы в нейтральных водах, и наш самолет был в нейтральном воздушном пространстве. Никаких нарушений. Нормальная практика. Летаем в нейтральном воздушном пространстве как хотим. Что касается низкой высоты — посмотрите на мастерство наших летчиков», — прокомментировал адмирал. Он также отметил, что «американцы в Черном море — непрошеные гости».

Комоедов подчеркнул, что американские военные могли нарушить Конвенции Монтрё из-за водоизмещения кораблей. «Там уже собрались три американских корабля водоизмещением больше, чем положено конвенцией. Американцы нарушают, и мы будем им щекотать нервишки», — добавил он.

Ранее полет российского истребителя возле эсминца США попал на видео.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.

Рада Склодовская