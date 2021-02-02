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Американский флот ищет замену палубным вертолетам и БПЛА

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США приступили к анализу возможных альтернатив современным палубным вертолетам MH-60R/Seahawk и беспилотным летательным аппаратам MQ-8B/C FireScout. Как пишет Vertical Mag, срок службы Seahawk и FireScout истекает в 2030-х годах. Военные рассматривают возможность присоединения к тендеру FVL, проводимому Армией США.

Тендер FVL (Future Vertical Lift, перспективные аппараты с вертикальным взлетом) был объявлен Армией США в 2011 году. Он предполагает проведение одновременно нескольких конкурсов на создание пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации от легких разведывательных и средних ударных до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами, пишет портал AЕХ, ссылаясь на N+1.

Для разработки и серийной поставки новых вертолетов и беспилотников для флота ВМС США намерены объявить тендер FVL-MS (FVL Maritime Strike). По итогам этого конкурса военные рассчитывают получить новые летательные аппараты к середине 2030-х годов. В это же время начнется поставка первых серийных вертолетов, разработанных в рамках тендера FVL, Армии США.

Новые летательные вертолеты ВМС США планируют использовать для решения нескольких задач. В их числе — разведка, наблюдение и рекогносцировка, перевозка раненых, обнаружение целей и целеуказание, противолодочная борьба, противоминная борьба, радиоэлектронные разведка и подавление, перевозка грузов и поддержка сил специальных операций.

Вертолеты MH-60R/S поступили на вооружение ВМС США в первой половине 2000-х годов. Машина имеет 19,7 метра в длине, 5,2 метра в высоту и диаметр несущего винта 16,4 метра. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 10,4 тонны. Вертолет способен выполнять полеты на скорости до 270 километров в час на расстояние до 830 километров. MH-60R/S может нести торпеды, ракеты и пулеметы, а также перевозить до пяти бойцов. 

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Страны
США
Продукция
SH-60
Проекты
БПЛА
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