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Подведены итоги служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск на Северном Кавказе за 2020 год

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона состоялось межведомственное служебное совещание по подведению итогов служебно-боевой деятельности за прошедший год.

В режиме видеоконференцсвязи руководил совещанием заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Борукаев. Он высоко оценил работу личного состава группировки и подчеркнул, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме.

Командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук в своем докладе отметил, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооружённых Сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории СКФО.  

«В 2020 году было  нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья», - доложил генерал-лейтенант Федорук.

В завершении мероприятия генерал-полковник Олег Борукаев уточнил задачи на  2021 год, поблагодарил командование и личный состав Объединенной группировки за достигнутые результаты. Военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены ведомственные награды.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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