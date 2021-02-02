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Компания Boeing намерена предложить ВВС Индии истребители F-15EX "Эдвансд Игл"

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Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX.
Источник изображения: © Фото : Boeing

ЦАМТО, 1 февраля. Компания Boeing подтвердила, что правительство США одобрило ее запрос на проведение мероприятий по продвижению истребителя F-15EX "Эдвансд Игл" ВВС Индии.

Это предложение будет поддержано новой инициативой, объявленной компанией Boeing 28 января, которая направлена на создание в Индии аэрокосмического хаба для поддержки военных и коммерческих самолетов Boeing.

Как подтвердил Jane's Defence Weekly пресс-секретарь Boeing, правительство США недавно одобрило лицензию на маркетинг F-15EX в Индии. Ранее агентство Reuters сообщило, что директор индийского подразделения компании Boeing Defense, Space & Security Анкур Канаглекар заявил о ведущихся правительствами Индии и США переговорах о продаже F-15EX. Лицензия на маркетинг F-15EX позволяет компании напрямую обсуждать с индийскими ВВС возможности истребителя. При этом Boeing уже начала обсуждать начальные вопросы и ожидает, что более детальные переговоры продолжатся на выставке Aero India в Бангалоре, которая начнется 3 февраля.

На предвыставочной пресс-конференции в Нью-Дели корпорация также представила планы создания в Индии аэрокосмического проекта, получившего название BIRDS (Boeing India Repair Development and Sustainment). Данная инициатива предусматривает создание конкурентоспособной экосистемы технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военных и коммерческих самолетов в Индии. Проект является частью обязательств корпорации по поддержке аэрокосмического и оборонного потенциала Индии.

Ранее представители Boeing сообщили, что компания запросила у администрации США одобрение продажи F-15EX в Индию. Согласно американским "Правилам международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR), данное разрешение необходимо Boeing для проведения переговоров с ВВС Индии о технических характеристиках F-15EX.

Компания Boeing также подтвердила, что ее планы продвижения F-15EX не окажут негативного влияния на предложение ВВС Индии F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3. ВВС Индии будут предлагаться обе платформы.

F-15EX представляет собой версию F-15 "Эдвансд Игл" для ВВС США с рядом улучшений кабины, авионики, полезной нагрузки, датчиков и мощности по сравнению с базовой моделью F-15.

Планы ВВС Индии предусматривают приобретение 114 средних многоцелевых боевых самолетов стоимостью до 18 млрд. долл. Помимо самолетов Boeing, оцениваются истребители F-21 корпорации Lockheed Martin (усовершенствованный вариант F-16 Fighting Falcon), "Рафаль" французской Dassault Aviation, "Тайфун" консорциума Eurofighter, российский МиГ-35 и "Грипен E" шведской Saab.

В рамках программы закупки новых боевых самолетов для ВВС в апреле 2018 года Министерство обороны Индии опубликовало запрос об информации, предполагающий организацию производства выбранной победителем платформы на территории Индии. Минобороны предлагает осуществлять закупку самолетов в рамках модели "стратегического партнерства". Для этого выбранный иностранный подрядчик должен заключить соглашение о сотрудничестве с индийской фирмой, которая будет осуществлять сборку и обслуживание истребителей.

Корпорация Boeing пока не раскрыла своего индийского партнера, но она тесно сотрудничает с такими компаниями, как Tata, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL) и Dynamatic Technologies.

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Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
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