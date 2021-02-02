Войти
Интерфакс-АВН

Военные США сообщили о полете российского Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море

517
0
0
Су-24
Су-24.
Источник изображения: militarynews.ru

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Шестой оперативный флот ВМС США сообщил о пролете российского боевого самолета Су-24 вблизи американского ракетного эсминца USS Donald Cook (DDG 75), находящегося в акватории Черного моря.

"Дональд Кук" действовал в международных водах Черного моря, когда российский Су-24 совершил пролет вблизи него на низкой высоте", - говорится в сообщении. По имеющимся данным, пролет был совершен в воскресенье.

На опубликованном на сайте флота видео видно, как Су-24 на большой скорости и очень низкой высоте вблизи левого борта корабля параллельно его ходу.

Су-24 - российский фронтовой бомбардировщик. Су-24МР - тактический разведывательный самолёт, входит в состав морской авиации и ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), который способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, вошел в Черное море 23 января. Вслед за ним 28 января в Черное море зашел аналогичный американский эсминец USS Porter (DDG-78).

За ними, как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, ведет слежение Черноморский флот России.

В настоящее время в Черном море также находится корабль снабжения ВМС США USNS Laramie, зашедший туда 25 января, который обеспечивает корабли топливом и всеми необходимыми припасами, чтобы они не заходили в порты.

USS Donald Cook, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами USS Porter, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Су-24
Су-24М
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
29.01.2021
Ракетный комплекс "Бастион" привлечён к учениям в Крыму на фоне захода в Чёрное море эсминца США
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
25.06.2020
Что ищет он в краю далёком: американский эсминец третий раз посетил Батуми
25.02.2020
С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка
26.02.2019
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в порт Одессы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»