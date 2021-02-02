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РИА Новости

Полет Су-24 рядом с эсминцем ВМС США "Дональд Кук" сняли на видео

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВМС США разместили в Twitter видео пролета российского бомбардировщика Су-24 вблизи эсминца "Дональд Кук" в Черном море.

На снятых с борта корабля кадрах видно, как самолет пролетает недалеко от него над поверхностью воды.

Эсминец ВМС США "Дональд Кук" вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль "Портер". В НАТО объяснили их появление ответом на "наращивание военной мощи" России.

Позднее фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне появления двух эсминцев ВМС США в регионе.

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