Главред (Украина): почему ЕС не смог интегрировать Украину

Сейчас по прошествии семи лет с победы Евромайдана можно уже определенно констатировать, что движение Украины в Европу практически застопорилось. Украина в нынешнем состоянии представляет собой классическое государство failed state, от которого все стараются держаться подальше.

Разорвав экономические отношения со странами СНГ, Украина не смогла интегрировать свою экономику в ЕС и, как результат, 51 процент населения находится за чертой бедности, бюджет полностью зависит от западных кредитов, инвестиций нет, наблюдается деградация государственного управления, в стране идет гуманитарная гражданская война.

Уровень жизни так низок, что начали обостряться все социальные язвы: преступность, наркомания, пьянство, проституция, коррупция, силовой беспредел и т.д. В сущности, Украина в нынешнем состоянии представляет собой классическое государство failed state, от которого все стараются держаться подальше.

И что самое неприятное - впереди беспросветное будущее, потому что Европа, по сути, прекратила свои усилия в отношении евроинтеграции Украины и намекает, что ей неплохо было бы наладить отношения с Россией. А сами украинцы не способны изменить свою судьбу к лучшему, потому что отказываются создавать современные политические партии, и продолжают голосовать за олигархические проекты.

Но почему, в самом деле, ЕС, который активно стимулировал бунты и помогал свергать власть Януковича, оказался беспомощным и сейчас, по сути, предал Украину, отказал ей в интеграции в ЕС и НАТО? Дело в том, что, принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния, ЕС до конца не понимал следующие трудности. А именно:

Украина для России - это "вопрос жизни или смерти", поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны. Однако, уже в середине 2015 года стало совершенно очевидно, что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об ассоциации и, в сущности, оставила Украину один на один с Путиным. Россия была и есть самым заинтересованным и самым мотивированный игроком, потому что не может себе позволить проиграть Украину, а у Европы такой сильной мотивации нет. Спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва экономических отношений с Россией, действительно, развалилась, но Европа отказалась реализовывать "план Маршала" для Украины, предложив ей выпутываться из долговой ямы самой и ограничилась чисто символическими кредитами. Украинская политическая элита, не обладает государственническим инстинктом, тотально коррумпирована и внутренне всегда готова снова возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан. Крайне низкий уровень политической культуры большей части украинского общества и его неспособность по этой причине оказывать давление на свою политическую элиту. Гуманитарный раскол Украины. Доминирование на Украине крестьянской традиционной нравственности, которая чужда европейской концепции прав человека, индивидуализма и либерализма.

Европа не понимала всю серьезность проблемы, когда решила поддержать бунтующий народ на Майдане. Европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально. Верх взяло желание показательно наказать Януковича за его "кидок" Европы. Но столкнувшись с дремучей украинской элитой, с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России, готовой реально воевать за Украину, Европа, как я и прогнозировал, быстро отступила.

Теперь уже совершенно ясно, что ни воевать за Украину, ни оказывать ей существенную экономическую помощь, ни поставлять оружие Европа не будет. Для украинцев жестокий урок. Пора снимать розовые очки и научиться принимать реалии адекватно.

Кстати, если украинцы, похоже, пока еще ничего не поняли, то европейцы из украинского кейса сделали для себя выводы и отказались вмешиваться в белорусские дела. По сути, европейцы признали тщетность, бесперспективность и небезопасность своих усилий по евроинтеграции бывших частей Российской империи.

Что называется "не в коня корм".

Андрей Головачев