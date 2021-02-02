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Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?

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Зенитные комплексы "Панцирь- С1" отразили авианалет условного противника
Зенитные комплексы "Панцирь- С1" отразили авианалет условного противника.
Источник изображения: © Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Автор объясняет, почему американцев интересует российский ЗРК «Панцирь», который захватили в Ливии. Официально было заявлено, что его было необходимо взять под контроль, чтобы он не попал в руки террористам. Однако есть другие причины, о которых предпочитают не распространяться — Запад значительно отстает от России в развитии такого типа вооружений.

Несколько дней назад мир облетело сообщение о том, что на американскую базу в Германии прибыл ценный объект - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара. Почему эта техника так интересует американцев?

Официально говорится, что "Панцирь" требовалось взять под контроль, чтобы он не попал в руки непредсказуемым террористам. Здесь есть рациональное зерно: если бы экстремисты получили технику, которая способна поражать цели, находящиеся на высоте в 15 километров, это создало бы огромные риски для воздушного движения в регионе.

Однако помимо официально называемых причин, есть и другие, о которых американцы предпочитают не распространяться. Речь идет о значительном отставании Запада в развитии такого типа вооружений. Оно связано с концепцией использования вооруженных сил, которой он на протяжении многих лет придерживался.

Самоходные зенитные комплексы

Россия, а ранее Советский Союз, на протяжении десятилетий занимались разработкой зенитных комплексов, предназначенных для поддержки бронетанковой техники на поле боя. Те должны были, находясь в непосредственной близости от движущихся танков, другой техники и солдат, обеспечить им защиту.

Такие конструкции, как использовавшаяся в польской армии ЗСУ-23-4, ЗПРК 2К22 "Тунгуска" или "Панцирь С-1" - это пример развития зенитных установок, служащих указанной цели. Они обладают высокой мобильностью (зачастую в них используется гусеничное шасси) и движутся вместе с другой тяжелой техникой, развертывая над ней защитный "зонт". Что важно, эти системы способны функционировать автономно. Благодаря собственным радиолокационным станциям и системам управления огнем они могут поражать воздушные цели самостоятельно, не нуждаясь в получении данных от внешних радиолокационных станций (хотя могут с ними взаимодействовать).

Более того, "Тунгуска" или "Панцирь" оснащены не только ракетами, но и скорострельными пушками.

Российский перевес

Западные страны создавали в период холодной войны технику аналогичного предназначения, но ориентировались на иную стратегию. Предполагалось, что действующие на земле силы будет защищать обладающая превосходством в воздухе авиация при поддержке таких зенитно-ракетных комплексов, как "Авенджер" М1097.

В результате у артиллерийских самоходных установок вроде немецкого "Гепарда" или американской M163 не появилось современных аналогов, если не считать семи выпущенных для Финляндии в рамках британо-польского проекта систем "Марксман" или созданной в одном экземпляре польской "Луары".

"Панцирь" - ценный трофей

С этой точки зрения "Панцирь" выглядит для Соединенных Штатов ценным приобретением, в особенности учитывая то, что попытки американцев создать в 1980-е годы подобные установки (М247 "Сержант Йорк"") обернулись провалом: у них возникли технические проблемы, а кроме того, был превышен изначальный бюджет.

С другой стороны, следует упомянуть, что "Панцирь", который активно рекламирует Россия, зарекомендовал себя на поле боя не лучшим образом.

Во время столкновений в Сирии израильтянам удалось несколько раз прорвать оборону российских зенитных систем: как тяжелых комплексов С-400 "Триумф", так и мобильных "Панцирь С-1". Российская техника оказалась неэффективной в столкновении с израильскими самолетами и ракетами.


Лукаш Михалик (Łukasz Michalik)

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Германия
Израиль
Ливия
Польша
Россия
Сирия
США
Финляндия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
M113 БТР
С-400 Триумф
Тунгуска
Шилка
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12 комментариев
№1
02.02.2021 14:37
Цитата, q
Во время столкновений в Сирии израильтянам удалось несколько раз прорвать оборону российских зенитных систем: как тяжелых комплексов С-400 "Триумф", так и мобильных "Панцирь С-1". Российская техника оказалась неэффективной в столкновении с израильскими самолетами и ракетами.
И сколько российских комплексов завалили?
0
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№2
02.02.2021 16:55
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
И сколько российских комплексов завалили?

Вы не слышали? По крайней мере один завалили. Израиль. В Сирии.
0
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№3
02.02.2021 17:35
Цитата, gvinpin сообщ. №2
По крайней мере один завалили.
Российский? Или, все-таки, сирийский?
0
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№4
02.02.2021 17:42
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Российский? Или, все-таки, сирийский?
Да Сирийцы его произвели.
0
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№5
02.02.2021 17:58
Цитата, q
Почему эта техника так интересует американцев?

Если Панцирь-С1Э  так интересует американцев посмотрели бы их в Эмиратах. Да что там, обратились бы к нам, мы бы их им продали.
0
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№6
02.02.2021 18:06
Цитата, gvinpin сообщ. №4
Да Сирийцы его произвели.
Смешно.
0
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№7
02.02.2021 18:13
Цитата, gerrfrost сообщ. №6
Смешно.
Прекрасно
0
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№8
02.02.2021 18:32
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
И сколько российских комплексов завалили?
Дело не в том сколько они комплексов "завалили", а смогли ли они выполнить задачу. Другими словами завалили или нет объект атаки:)
А вообще изралетяне на этом "собаку съели" регулярно проводя учения с греческими, если не ошибаюсь, с-300.
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№9
02.02.2021 19:02
Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
А вообще изралетяне на этом "собаку съели"
Так съели, что большинство ударов с территории Ливана.
0
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№10
02.02.2021 19:40
Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
А вообще изралетяне на этом "собаку съели" регулярно проводя учения с греческими, если не ошибаюсь, с-300.

А как учения с греческими С-300 могут помочь преодолевать современную ПВО?
Кипр закупил С-300 ПМУ-1 в 1997. Особенность ПМ(У)-1 - это ЗУР 48Н6(Е), но с тем же радиокомандным/полуактивным наведением.
Алгоритмы наведения ЗУР малой дальности/ближнего действия, как у Панцирь-С1, другие, нежели у ЗУР среднего/дальнего действия.
Израильтяне съеденную собаку могли закусить и кошкой - с появлением ЗУР 9M96/100 с активной ГСН ВСЁ изменилось. Не говоря уже о режимах работы РЛС.
Это помимо того, что Панцирь-С1 и Панцирь-СМ - РАЗНЫЕ системы. Во всех смыслах.

Никакая оборона - и ПВО в том числе - НЕ СТАВИТ ЗАДАЧУ 100% отражения атак (кроме ОЧЕНЬ РЕДКИХ и особых случаях). Это просто не задача ПВО. :)

"Непонимание" этого есть следствие русской холодной гражданской войны + присутствия на русскоязычных сайтах "патриотов" Израиля/Украины/Грузии/Литвы/... . Это вялая пропагандистско-психологическая война, для которой Интернет-форумы - просто ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА. :)
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№11
02.02.2021 19:52
А уж то, что пишут (в меру своего понимания И "видения") поляки... :)

Цитата
В результате у артиллерийских самоходных установок вроде немецкого "Гепарда" или американской M163 не появилось современных аналогов, если не считать семи выпущенных для Финляндии в рамках британо-польского проекта систем "Марксман" или созданной в одном экземпляре польской "Луары".

"Панцирь" - ценный трофей

С этой точки зрения "Панцирь" выглядит для Соединенных Штатов ценным приобретением, в особенности учитывая то, что попытки американцев создать в 1980-е годы подобные установки (М247 "Сержант Йорк"") обернулись провалом: у них возникли технические проблемы, а кроме того, был превышен изначальный бюджет.

С другой стороны, следует упомянуть, что "Панцирь", который активно рекламирует Россия, зарекомендовал себя на поле боя не лучшим образом.

Во время столкновений в Сирии израильтянам удалось несколько раз прорвать оборону российских зенитных систем: как тяжелых комплексов С-400 "Триумф", так и мобильных "Панцирь С-1". Российская техника оказалась неэффективной в столкновении с израильскими самолетами и ракетами.

Есть такой (американский :)) анекдот: "Вопрос: Почему у поляка прыщи на жопе? Ответ: Потому что поляк очень много думает".

Неполиткоректно, но не я это придумал. :)

Если Панцирь "оказался неэффективен  в столкновении с израильскими (т.е. американскими) самолетами и ракетами" - зачем его изучать, да еще с целью "сократить отставание"? :)
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№12
02.02.2021 21:15
Цитата, gerrfrost сообщ. №9
Так съели, что большинство ударов с территории Ливана.
Ну куда то же попали?
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