Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?

Автор объясняет, почему американцев интересует российский ЗРК «Панцирь», который захватили в Ливии. Официально было заявлено, что его было необходимо взять под контроль, чтобы он не попал в руки террористам. Однако есть другие причины, о которых предпочитают не распространяться — Запад значительно отстает от России в развитии такого типа вооружений.

Несколько дней назад мир облетело сообщение о том, что на американскую базу в Германии прибыл ценный объект - российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием генерала Халифы Хафтара. Почему эта техника так интересует американцев?

Официально говорится, что "Панцирь" требовалось взять под контроль, чтобы он не попал в руки непредсказуемым террористам. Здесь есть рациональное зерно: если бы экстремисты получили технику, которая способна поражать цели, находящиеся на высоте в 15 километров, это создало бы огромные риски для воздушного движения в регионе.

Однако помимо официально называемых причин, есть и другие, о которых американцы предпочитают не распространяться. Речь идет о значительном отставании Запада в развитии такого типа вооружений. Оно связано с концепцией использования вооруженных сил, которой он на протяжении многих лет придерживался.

Самоходные зенитные комплексы

Россия, а ранее Советский Союз, на протяжении десятилетий занимались разработкой зенитных комплексов, предназначенных для поддержки бронетанковой техники на поле боя. Те должны были, находясь в непосредственной близости от движущихся танков, другой техники и солдат, обеспечить им защиту.

Такие конструкции, как использовавшаяся в польской армии ЗСУ-23-4, ЗПРК 2К22 "Тунгуска" или "Панцирь С-1" - это пример развития зенитных установок, служащих указанной цели. Они обладают высокой мобильностью (зачастую в них используется гусеничное шасси) и движутся вместе с другой тяжелой техникой, развертывая над ней защитный "зонт". Что важно, эти системы способны функционировать автономно. Благодаря собственным радиолокационным станциям и системам управления огнем они могут поражать воздушные цели самостоятельно, не нуждаясь в получении данных от внешних радиолокационных станций (хотя могут с ними взаимодействовать).

Более того, "Тунгуска" или "Панцирь" оснащены не только ракетами, но и скорострельными пушками.

Российский перевес

Западные страны создавали в период холодной войны технику аналогичного предназначения, но ориентировались на иную стратегию. Предполагалось, что действующие на земле силы будет защищать обладающая превосходством в воздухе авиация при поддержке таких зенитно-ракетных комплексов, как "Авенджер" М1097.

В результате у артиллерийских самоходных установок вроде немецкого "Гепарда" или американской M163 не появилось современных аналогов, если не считать семи выпущенных для Финляндии в рамках британо-польского проекта систем "Марксман" или созданной в одном экземпляре польской "Луары".

"Панцирь" - ценный трофей

С этой точки зрения "Панцирь" выглядит для Соединенных Штатов ценным приобретением, в особенности учитывая то, что попытки американцев создать в 1980-е годы подобные установки (М247 "Сержант Йорк"") обернулись провалом: у них возникли технические проблемы, а кроме того, был превышен изначальный бюджет.

С другой стороны, следует упомянуть, что "Панцирь", который активно рекламирует Россия, зарекомендовал себя на поле боя не лучшим образом.

Во время столкновений в Сирии израильтянам удалось несколько раз прорвать оборону российских зенитных систем: как тяжелых комплексов С-400 "Триумф", так и мобильных "Панцирь С-1". Российская техника оказалась неэффективной в столкновении с израильскими самолетами и ракетами.

Лукаш Михалик (Łukasz Michalik)