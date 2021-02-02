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ТАСС

"Рособоронэкспорт" впервые представит за рубежом мобильный радар "Прима"

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РЛС П-18-2 «ПРИМА»
Модернизированная высокомобильная двухкоординатная радиолокационная станция разведки и целеуказания метрового диапазона длин волн П-18-2 «ПРИМА». Продукция ПАО «НИТЕЛ».
Источник изображения: http://www.nitel-oao.ru/news.php?mon=&y=&news=31&archiv=0&path=0.21.31

Радиолокационная станция способна обнаруживать малозаметные воздушные цели

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит новейшую подвижную радиолокационную станцию П-18-2 "Прима". РЛС обнаруживает малозаметные цели. Презентация состоится на Международном авиационно-космическом салоне Aero India 2021 в Индии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Ожидается повышенное внимание к представленной на выставке новинке российской оборонной промышленности - впервые демонстрируемой за рубежом РЛС П-18-2 "Прима", способной эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные воздушные цели, в том числе произведенные с применением технологий "стелс", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Рособоронэкспорте", на Aero India 2021 большой интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают модернизированный боевой вертолет Ми-28НЭ, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, вертолет радиолокационного дозора Ка-31, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э" и "Орлан-10Е". А также современные и перспективные авиационные средства поражения.

"В рамках выставки на стенде "Рособоронэкспорта" пройдет презентация нового продукта компании - системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая включает в себя комплексы обнаружения, радиоэлектронного подавления дронов и зенитные ракетные комплексы для их физического уничтожения", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия и Индия укрепляют военно-техническое сотрудничество. "Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, в том числе в области авиации, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем. Мы реализуем совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран", - привели в пресс-службе его слова.

Aero India - крупнейшая авиационно-космическая выставка Индии. В этом году она пройдет в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

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