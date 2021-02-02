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ТАСС

Подлодка "Новороссийск" после службы у берегов Сирии ушла в ремонт на Балтику

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Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" проекта "Варшавянка" у Севастопольской крепости.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Подводная лодка завершила боевую службу в составе ВМФ, сообщает источник ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после вахты у берегов Сирии идет в ремонт на один из заводов на Балтике. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новороссийск" завершил боевую службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и направился в плановый ремонт на Балтику", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в составе Средиземноморской эскадры подлодку "Новороссийск" сменит однотипная субмарина "Старый Оскол", ранее прошедшая ремонт на Кронштадтском морском заводе. Пару ей составила подлодка "Краснодар".

"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) ранее построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для ЧФ. Некоторые из этих лодок во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.

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