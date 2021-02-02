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Известия.ru

Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Главные цели «Ярса» — это объекты, поражение которых осуществимо лишь при применении термоядерного оружия, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Евгений Михайлов 1 февраля.

Ранее, 29 января, Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С».

Как и предшественник «Ярса», «Тополь», новый комплекс мобильный и способен наносить удары по территории противника с тех участков, откуда их меньше всего ждут, и так же быстро уходить с места возможного ответного удара, сказал Александр Михайлов.

«Боевые блоки индивидуального наведения, способные, по разным данным, нести термоядерные заряды мощностью от 150 килотонн, или около 10 «хиросим», до полмегатонны тротилового эквивалента», — ответил военный эксперт.

По его словам, боевые блоки двигаются по траектории, заданной им на орбите блоком наведения, и при входе в атмосферу двигатель, установленный на боевых блоках, раскручивается вокруг оси движения для стабилизации курса при полете в атмосфере.

Боевые блоки входят в атмосферу на гиперзвуковой скорости около 7 км в секунду, оставаясь практически недоступными для ПРО противника. Далее всё зависит от инфраструктуры противника, подчеркнул директор Бюро военно-политического анализа.

«Заряд в полмегатонны способен стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или Лос-Анджелес. А также уничтожить крупную военную базу или промышленный объект — заводы, атомные станции, гидростанции и дамбы, электростанции, крупные порты, аэродромы и космодромы», — сказал Михайлов.

В зависимости от мощности зарядов и глубины нахождения подземных объектов противника результаты удара могут быть достигнуты не полностью, добавил военный эксперт.

«Спрятаться от боевого блока «Ярса» можно под землей на глубине не менее 100 метров или в воздухе на расстоянии нескольких десятков км от эпицентра, или на погрузившейся на максимальную глубину подводной лодке, если речь идет об ударе по портовым зонам», — заключил военный политолог.



«Ярс-С» — это стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.

Как сообщалось, полностью на комплексы «Ярс-С» мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии — на комплекс стационарного базирования.

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4 комментария
№1
02.02.2021 16:45
Цитата, q
«Заряд в полмегатонны способен стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или Лос-Анджелес. А также уничтожить крупную военную базу или промышленный объект — заводы, атомные станции, гидростанции и дамбы, электростанции, крупные порты, аэродромы и космодромы», — сказал Михайлов.
Не понятно. Сколько боеголовок и какая мощность/количество? Большие города лучше уничтожать с помощью 3-4 х 100 Кт боеголовок, а не одной 500 Кт.
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№2
02.02.2021 17:32
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Не понятно. Сколько боеголовок и какая мощность/количество?


Включи мозги!  По-русски сказано: "Заряд в полмегатонны способен стереть с лица земли город..!
Заряд означает ОДИН ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД. Сколько их в боеголовке это другой вопрос.
Ну и почему на город их надо несколько? Очень многое зависит от высоты взрыва, тогда будет меньшее отражение ударной волны/волн от наземных структур. Если несколько БЗ, то их надо разносить по времени, чтобы исключить взаимное влияние.
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№3
02.02.2021 17:46
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Включи мозги! 
Мне не надо, не меряйте всех по своим меркам. Хамы как Вы неспособны мозги всегда включать.
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№4
02.02.2021 19:33
Цитата, gvinpin сообщ. №3
Мне не надо, не меряйте всех по своим меркам. Хамы как Вы неспособны мозги всегда включать.

Юноша, тогда пейте поменьше или вообще не пейте, это плохо влияет на вашу соображаловку!
"Хамы как Вы " А это не ваши ли слова? И вы после этого еще будете рассуждать здесь о уважении к оппоненту?
Ну кто же вы после этого?
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