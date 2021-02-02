Военный переворот в Мьянме

Сообщается, что в Мьянме совершен военный переворот. Принадлежащая вооруженным силам Мьянмы телевизионная сеть Myawaddy сообщила, что представляющий военных вице-президент Мьянмы отставной генерал-лейтенант Мьин Шве (Myint Swe) подписал указы об объявлении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. На этот период вся власть переходит к военному командованию в соответствии с разделом 417 действующей конституции Мьянмы 2008 года, и в результате объявлено, что государственная власть передана главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлайну. Сам Мьин Шве объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Однако по конституции 2008 года право объявлять чрезвычайное положение принадлежит только президенту - а президент страны Вин Мьин отстранен военными от власти и, как сообщается, арестован.

Недавно полученные вооруженными силами Мьянмы из России модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС на организованном военными блок-посту в административной столице Мьянмы Нейпьидо 01.02.2021 (с) ANP

Военные официально заявили, что задержали руководителей правительства Мьянмы, включая министра иностранных дел государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, и других высокопоставленных должностных лиц правящей Национальной лиги за демократию (НЛД), ранее объявленной победиившей на парламентских выборах, которые прошли 8 ноября 2020 года. Военные и представляющие их круги (Партия сплоченности и развития Союза - ПСРС) обвиняют НЛД в фальсификации результатов выборов. Первое заседание новоизбранного парламента должно было пройти 1 февраля.

Согласно официальным результатам выборов 8 ноября, партия Аун Сан Су Чжи НЛД одержала убедительную победу, набрав более 70% голосов. Согласно принятой еще при военном правлении конституции Мьянмы 2008 года, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил. По итогам выборов, с учетом военной квоты в 25% депутатских мест, НЛД должна была иметь в Союзном парламенте Мьянмы 62% мест (396 мест - 258 в нижней палате и 138 в верхней палате), а ПСРС - всего 3% мест (33 места - 26 в нижней палате и 7 в верхней палате), еще 10% мест получили региональные партии и партии национальных меньшинств, которые, как правило, тоже являются оппозиционными по отношению к военным. Таким образом, в итоге выборов 8 ноября военные имели бы лишь 28% мест в парламенте.

Считается, что подоплекой нынешнего переворота стало опасение военного руководства, что контролируемый НЛД новоизбранный парламент может изменить конституцию 2008 года, тем самым полностью отстранив военных от контроля за политическим курсом страны.

По предварительным данным, военными теперь задержаны порядка 30 человек, включая представителей Центрального исполнительного комитета НЛД, депутатов и членов региональных правительств. Распространяются неподтвержденные данные о задержании главных министров штатов и округов, а также об арестах активистов НЛД.

Государственная телерадиокомпания Мьянмы MRTV сообщила на странице в Facebook, что не может вести трансляцию по техническим причинам. В крупных городах страны имеются значительные проблемы со связью и интернетом, с половины седьмого утра и до полудня 1 февраля в Янгоне мобильная телефонная связь и Интернет были полностью отключены. Ассоциация банков Мьянмы объявила, что все финансовые учреждения в стране временно закрыты, пояснив это плохим интернет-соединением.

Накануне вооруженные силы Мьянмы отказались исключить возможность принятия на себя власти, если их требование расследовать предполагаемые случаи фальсификаций на выборах не будет принято во внимание. Военные потребовали отставки членов Союзной избирательной комиссии, пересчета голосов и отмены созыва нового парламента. Однако на встрече 28 января с представителями военного руководства государственный советник Аун Сан Су Чжи отвергла все требования военных. Вечером 30 января в Янгоне произошли беспорядки во время акции в поддержку требований вооруженных сил расследовать предполагаемые фальсификации на выборах

Теперь военное командование заявляет о планах провести новые выборы после отмены режима чрезвычайного положения через год и сформировать новое правительство.

На странице лидера НЛД Аун Сан Су Чжи в Facebook опубликован призыв к народу Мьянмы выступить против переворота. Однако, как сообщается, пока что в городах Мьянмы наблюдается спокойствие.

Бронетранспортер украинского производства БТР-3Е вооруженных сил на организованном военными блок-посту в административной столице Мьянмы Нейпьидо 01.02.2021 (с) ANP