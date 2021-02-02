Российские артиллеристы показали мастер-класс сирийским коллегам

Серию учений провели российские военные советники с артиллеристами Сирийской арабской армии (САР) в провинции Алеппо, сообщил журналистам представитель группировки сил ВС РФ в Сирии Евгений Кулешов.

«В условиях режима прекращения боевых действий в сирийских вооруженных силах организованы занятия по боевой подготовке. Российские военные советники оказывают методическую помощь офицерам-артиллеристам и расчетам. На вооружении САР стоят образцы российского производства. Необходимо качественно освоить эти образцы, чтобы гарантировано поражать бандформирования», - сказал Кулешов.

По его словам, оснащенное дальнобойными гаубицами Д-30 подразделение, в котором проводились учения, дислоцировано в 5 километрах от линии соприкосновения с занимаемой боевиками территорией, что делает его подготовку особенно важной.