«Алеуту» любые дороги не страшны

Двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут» поступили в танковое соединение Восточного военного округа в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.

«Вездеход «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться пять человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт», - говорится в сообщении.

Вездеход ГАЗ-3344-20 подходит к местному резко-континентальному климату, способен преодолевать водные преграды. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов, добавили в пресс-службе.