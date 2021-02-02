Белорусская армия получает новые образцы военной и специальной техники

Госкомвоенпром в 2020 году поставил в войска более 2,2 тыс. единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед заседанием коллегии Госкомвоенпрома.

Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы сконцентрировались на разработке самых новых и перспективных ВВСТ. В частности, только за 2020 год было реализовано порядка 180 опытно-конструкторских работ. Мы поставили Вооруженным Силам более 2 тыс. самых современных ВВСТ», - сообщил Дмитрий Пантус.

В том числе поставлено более 830 единиц цифровых средств связи военного назначения тактического и оперативного уровней, 1350 единиц телекоммуникационного оборудования.