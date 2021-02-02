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ЦАМТО

Компания HAL завершила производство всех заказанных для ВВС Индии истребителей Су-30МКИ

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Истребители Су-30МКИ ВВС Индии
Истребители Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: ВВС Индии

ЦАМТО, 1 февраля. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) завершила сборку для Военно-воздушных сил Индии последних двух из 272 заказанных многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

Как заявил The Hindu председатель и управляющий директор HAL Р.Мадхаван, один из этих двух самолетов уже сертифицирован в модификации для применения сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, еще один изготовлен и до конца февраля пройдет сертификацию. Завершаются формальности перед принятием новых машин заказчиком.

По соглашению с Россией для ВВС Индии было заказано 272 истребителя Су-30МКИ несколькими партиями, из которых 222 машины были собраны HAL на заводе в Насике в рамках соглашения о передаче технологий от 2004 года. Сейчас 40 истребителей модифицируются для применения КР BrahMos. ВВС Индии начали получать данные самолеты в прошлом году и размещают их на авиабазе "Танджавур".

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии (DAC) в июле 2020 года одобрил предложение о приобретении 21 нового самолета МиГ-29, наряду с модернизацией 59 уже состоящих на вооружении МиГ-29 и закупку 12 самолетов Су-30МКИ. Общая стоимость этих проектов составит 181,48 млрд. рупий (2,43 млрд. долл.). При этом, закупка и модернизация МиГ-29 в России оценивается в 74,18 млрд. рупий, а Су-30МКИ будут собраны по лицензии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в рамках соглашения стоимостью 107,3 млрд. рупий. Что касается прогресса в этом вопросе, представитель индийского Минобороны сообщил, что российская сторона, по мнению Нью-Дели, запросила слишком высокую стоимость, переговоры (по ценовым параметрам) продолжаются.

В ближайшее время сборочный конвейер Су-30МКИ будет в значительной степени свернут, однако отдел капитального ремонта в Насике продолжит текущий и капитальный ремонт МиГ и Су-30МКИ. За прошедшие годы HAL сформировала базу поставщиков из более чем 2000 микро-, малых и средних предприятий. В настоящее время HAL наращивает свои мощности по капитальному ремонту Су-30МКИ с 15 до 25 самолетов в год.

Также продолжаются переговоры с Россией о крупной программе модернизации всего парка Су-30МКИ. Первоначально предполагалось, что все одобренные модификации будут проводиться на каждом самолете одномоментно, однако с учетом затрат и времени, которые потребуются для модернизации всего парка истребителей, ВВС приняли решение повышать их возможности поэтапно. Некоторые модификации, проводимые на месте, уже выполняются.

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Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
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