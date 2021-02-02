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РИА Новости

Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море

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Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус
Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Поиск корабля отработал фрегат. После обнаружения противника "Адмирал Макаров" условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После фрегата по кораблю условно отстрелялись расчеты "Бастиона".

"Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК "Бастион" и экипаж фрегата "Адмирал Макаров" успешно выполнили все задачи учения", - отметили на ЧФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вечером 28 января в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер", где присоединился к "Дональду Куку". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.

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