Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Поиск корабля отработал фрегат. После обнаружения противника "Адмирал Макаров" условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После фрегата по кораблю условно отстрелялись расчеты "Бастиона".
"Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК "Бастион" и экипаж фрегата "Адмирал Макаров" успешно выполнили все задачи учения", - отметили на ЧФ.
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