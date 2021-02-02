Производитель рассказал о будущем снайперских винтовок

Будущее снайперских винтовок - за автоматизированными системами, способными управляться дистанционно. Это решит главную проблему стрелка - необходимость быстро покинуть огневую позицию.

Эту точку зрения в интервью еженедельнику "Звезда" высказал конструктор Владислав Лобаев. В качестве примера он привел электроуправляемый модуль "Рубеж". Он снабжен сервоприводным затвором и спусковым мехнизмом: механический привод способен автоматически поддерживать заданную величину. Оператор может задавать темп стрельбы.

Это не самозарядная винтовка, подобная имеющимся в США и Израиле решениям, а полноценное оружие нового поколения, способное работать на дистанции до 400 метров. Важный момент - оператор сможет управлять сразу несколькими подобными комплексами.

Также оружейник сообщил, что сейчас ведется разработка новой винтовки, которая обеспечит дальность поражения живой силы на расстоянии до трех километров. Вертикальная поправка при увеличении дальности останется прежней. Для прицеливания используется оптика, без применения беспилотников. Патрон максимально близок к гиперзвуковому. Этот комплекс должен быть готов в течение 2021 года.

- За океаном давно стреляют на милю и даже две, а в Германии - только на сотни ярдов. Можно сказать, что Европа безнадежно отстала. Считаю, что будущее здесь, у нас на Родине, где можно было бы сделать крупные серии действительно высокоточного и дальнобойного оружия, - подчеркнул Владислав Лобаев.

Майя Бирюкова