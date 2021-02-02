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Российская газета

ВВС Индии на 80 процентов укомплектованы российской авиатехникой

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Источник изображения: Government of India/Wikimedia.org

Доля российских самолетов и вертолетов в индийских ВВС составляет 80 процентов, заявили в Ростехе.

- Парк индийской боевой авиации на 80 процентов состоит из российских машин. Это многоцелевые истребители МиГ-29, тяжелые Су-30МКИ, военно-транспортные вертолеты Ми-17 и другие типы. Поэтому позиции Ростеха на индийском рынке сильные, - заявил ТАСС директор по международному сотрудничеству концерна Виктор Кладов в преддверии авиасалона Aero India 2021. Россия представит там более 200 образцов военной продукции.

Ранее стало известно о готовности Индии к покупке новой партии российских истребителей. В рамках программы Made in India Москва и Нью Дели с 2014 года реализуют более двухсот совместных проектов, отметили в Ростехе.

- Наиболее перспективный вариант сотрудничества - не поставки продукции, а создание индустриальных партнерств. Он идеально сочетается с программой Made in India, - отметил Кладов.

Международный авиасалон Aero India 2021 пройдет 3-5 января в Бангалоре.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
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