В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»

В начале февраля на международном авиасалоне Aero India-2021 Россия впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг».

Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкоропорации «Ростех» Виктор Кладов.

Aero India-2021 состоится в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля.

«Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе «Бумеранг». Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», — сказал Кладов.

Он добавил в интервью ТАСС, что уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.