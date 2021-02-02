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Военно-промышленный курьер

В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В начале февраля на международном авиасалоне Aero India-2021 Россия впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг».

Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкоропорации «Ростех» Виктор Кладов.

Aero India-2021 состоится в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля.

«Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе «Бумеранг». Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», — сказал Кладов. 

Он добавил в интервью ТАСС, что уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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2 комментария
№1
02.02.2021 15:14
По большому счёту на Бумеранги надо ставить 1250 сильный ГТД от Т-80 и мощные водомёты сзади, чтобы этот МРАП превратился в водный глиссер. Ведь его основное назначение - доставка десанта через водную преграду.
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№2
02.02.2021 17:56
Хорошо, что он отправился. Я после атаки обезьян туда ни ногой. Посещал государственное учреждение.
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