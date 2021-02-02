Россия наращивает темпы сотрудничества с Индией в области авиатехники

Россия уже поставила в Индию оборудование для центра по ремонту и обслуживания поставляемых в эту страну транспортных вертолетов типа Ми-17. Предприятие должно открыться в текущем году.

«У России есть такой проект. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско-наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», - сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По его словам, запуск центра даст возможность Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем рынке в южной части Азии. Он отметил, что этому будет способствовать «заключение лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение».

«Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера — заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», - уточнил Кладов.

Также было отмечено, что производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии.

«Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его (Ил-114-300) базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладова в преддверии авиасалона Aero India 2021.

Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации.