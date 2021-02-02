Летчики авиаполка ЗВО приступили к прохождению курса дополнительной подготовки на тренажере Су-30СМ

ЦАМТО, 1 февраля. Летчики авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, приступили к прохождению курса дополнительной подготовки на авиационном тренажере Су-30СМ.

Современные тренажеры полностью учитывают тактико-технические характеристики истребителей поколения "4+", а также моделируют различные метеоусловия, сбой навигационных систем, динамичные обстановки воздушного боя. Для тренировки взлета и посадки в программу тренажеров были предустановлены модели всех действующих аэродромов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ключевой особенностью тренажеров является система с поворотной платформой, позволяющая пилотом ощущать продольные и боковые перегрузки.

Благодаря тренажерному комплексу Су-30СМ, 100% летного состава истребителей проходят регулярные проверки на профессиональную пригодность, а молодые летчики на 30% быстрее успевают освоить действия в нештатных ситуациях.

Всего в течение года летчики налетают свыше 800 часов на авиационном симуляторе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.