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ЦАМТО

Летчики авиаполка ЗВО приступили к прохождению курса дополнительной подготовки на тренажере Су-30СМ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Сергей Мардело/ РГ

ЦАМТО, 1 февраля. Летчики авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, приступили к прохождению курса дополнительной подготовки на авиационном тренажере Су-30СМ.

Современные тренажеры полностью учитывают тактико-технические характеристики истребителей поколения "4+", а также моделируют различные метеоусловия, сбой навигационных систем, динамичные обстановки воздушного боя. Для тренировки взлета и посадки в программу тренажеров были предустановлены модели всех действующих аэродромов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ключевой особенностью тренажеров является система с поворотной платформой, позволяющая пилотом ощущать продольные и боковые перегрузки.

Благодаря тренажерному комплексу Су-30СМ, 100% летного состава истребителей проходят регулярные проверки на профессиональную пригодность, а молодые летчики на 30% быстрее успевают освоить действия в нештатных ситуациях.

Всего в течение года летчики налетают свыше 800 часов на авиационном симуляторе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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