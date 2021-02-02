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ЦАМТО

Минобороны России модернизирует инфраструктуру отдаленных полигонов

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Командно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
Командно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 1 февраля. Обустройство инфраструктуры отдаленных полигонов – одна из важнейших задач, поставленных министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Вместе с модернизацией и обновлением учебно-материальной базы и инфраструктуры полигонов, на которых проводятся конкурсы АРМИ, принято решение обновить и отдаленные полигоны. В этой связи планируется построить более 100 комплексных зданий для проживания полигонных команд.

Обеспечение более комфортных условий проживания и быта существенно влияет на качество выполнения полигонными группами своих задач. Поэтому в Минобороны России было принято решение в течение трех лет провести все связанные с данным вопросом работы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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