Минобороны России модернизирует инфраструктуру отдаленных полигонов

ЦАМТО, 1 февраля. Обустройство инфраструктуры отдаленных полигонов – одна из важнейших задач, поставленных министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Вместе с модернизацией и обновлением учебно-материальной базы и инфраструктуры полигонов, на которых проводятся конкурсы АРМИ, принято решение обновить и отдаленные полигоны. В этой связи планируется построить более 100 комплексных зданий для проживания полигонных команд.

Обеспечение более комфортных условий проживания и быта существенно влияет на качество выполнения полигонными группами своих задач. Поэтому в Минобороны России было принято решение в течение трех лет провести все связанные с данным вопросом работы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.