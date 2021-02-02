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ЦАМТО

Спецназ общевойскового объединения ВВО в Забайкалье получил партию современных пистолетов "Грач"

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Пистолет Ярыгина "Грач"
Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 1 февраля. Военнослужащие подразделения специального назначения (СпН) ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, получили на вооружение партию современных 9-мм пистолетов Ярыгина (ПЯ) "Грач" последней модификации.

В настоящее время оружие применяется военнослужащими при проведении занятий по боевой подготовке.

Новый пистолет отличается магазином увеличенной емкости (до 18 патронов), плавным спуском с небольшим ходом спускового крючка, что позволяет вести стрельбу с более высоким темпом. Пистолет также оснащен планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

Пистолет "Грач" позволяет применять бронебойные патроны, что обеспечивает поражение бронированных целей.

Справочно:

Пистолет Ярыгина (ПЯ) "Грач" – полуавтоматический самозарядный пистолет российского производства. Поступает в войска в рамках перевооружения, заменяя "ПМ" – пистолет Макарова, принятого на вооружение в 1951 году. Разработан коллективом конструкторов под руководством В.А.Ярыгина, серийное производство освоено на Ижевском механическом заводе. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. В корпусе пистолета имеется крепление для подствольного тактического фонаря, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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