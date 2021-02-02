Войти
ЦАМТО

В военном инновационном технополисе "ЭРА" прошло первое межвидовое совещание

751
0
0
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 1 февраля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" проведено первое в 2021 году межвидовое совещание с представителями органов военного управления Минобороны России, ведущими высшими учебными заведениями страны и предприятиями промышленности.

В совещании приняли участие представители "ЦНИИмаш", "НПФ "Микран", НТЦ "КАМАЗ", "МАДИ", "КФУ", НТЦ "Сплав" и др. На повестке стоял вопрос загрузки экспериментального производства и формированию плана совместной работы на уникальном технологическом оборудовании Технополиса.

В рамках совещания участники ознакомились с Научно-производственным центром "Кулибин", экспериментальным оборудованием и его промышленными возможностями.

В Дизайн-центре микроэлектроники "Ломоносов" были продемонстрированы проектные группы и дизайн-центры, входящие в его состав. После этого состоялся круглый стол, где были представлены предложения по взаимодействию и загрузке НПЦ "Кулибин".

По итогам мероприятия представители оборонно-промышленного комплекса выразили готовность стать участниками Технополиса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Микран НПФ
Минoбороны РФ
ЦНИИмаш
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.12.2020
Россия получит реактивное «Земледелие»
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
29.05.2017
Спецподразделения ВВО впервые применили бронемашины "Тайфун" на учениях в Хабаровском крае
01.11.2013
«Интерполитех-2013»: итоги 17-й Международной выставки по безопасности
06.07.2010
Машиностроение смотрит "Волком"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»