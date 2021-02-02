В военном инновационном технополисе "ЭРА" прошло первое межвидовое совещание

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

ЦАМТО, 1 февраля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" проведено первое в 2021 году межвидовое совещание с представителями органов военного управления Минобороны России, ведущими высшими учебными заведениями страны и предприятиями промышленности.

В совещании приняли участие представители "ЦНИИмаш", "НПФ "Микран", НТЦ "КАМАЗ", "МАДИ", "КФУ", НТЦ "Сплав" и др. На повестке стоял вопрос загрузки экспериментального производства и формированию плана совместной работы на уникальном технологическом оборудовании Технополиса.

В рамках совещания участники ознакомились с Научно-производственным центром "Кулибин", экспериментальным оборудованием и его промышленными возможностями.

В Дизайн-центре микроэлектроники "Ломоносов" были продемонстрированы проектные группы и дизайн-центры, входящие в его состав. После этого состоялся круглый стол, где были представлены предложения по взаимодействию и загрузке НПЦ "Кулибин".

По итогам мероприятия представители оборонно-промышленного комплекса выразили готовность стать участниками Технополиса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.