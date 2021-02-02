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ТАСС

Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"

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БМП на колесной платформе "Бумеранг"
БМП на колесной платформе "Бумеранг".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Это произойдет на международном авиасалоне Aero India 2021

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы "Бумеранг" на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг". Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности", - проинформировал Кладов.

По его словам, уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки "Военно-промышленной компании". На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Пройдет в этом году в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
Эпоха БМ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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1 комментарий
№1
02.02.2021 10:05
Да кому он нужен ваш бумеранг, на западе полно таких машин, причем лучше и уже в серии - например Боксер или Пиранья
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