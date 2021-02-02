Видео: Су-24М облетел эсминец "Дональд Кук" на малой высоте

Проход Су-24М на малой высоте рядом с эсминцем "Дональд Кук" сняли на видео.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

В интернете опубликовали видео эффектного полета российского бомбардировщика Су-24М в непосредственной близости от американского эсминца "Дональд Кук".

Ролик был опубликован на официальной странице Шестого флота ВМС США в Twitter.

Напомним, в конце января эсминцы "Дональд Кук" и "Портер" вошли в акваторию Черного моря. Здесь они приняли участия в учениях по взаимодействию с членами НАТО.

Черноморский флот России не оставил это визит без внимания. Оба судна взяли на сопровождение.

Американский эскадренный миноносец "Дональд Кук" вооружен двумя универсальными ПУ "Иджис". Он может нести на своем борту от 56 до 96 крылатых ракет "Томагавк".

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. В том числе может поражать их на малых высотах. Модифицированная версия Су-24М оснащена новым прицельным комплексом, дающим возможность применять боеприпасы с лазерным, телевизионным и телевизионно-командным наведением. В его арсенале есть корректируемые бомбы и ракеты X-23М, X-25МР, Х-29Т, Х-58, X-59, КАБ-500Л

Олег Корякин (Казань)