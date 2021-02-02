Спущен на воду второй фрегат класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 1 февраля. На предприятии китайской компании Hudong Zhonghua в Шанхае (Китай) 29 января состоялась церемония спуска на воду второго из четырех заказанных для ВМС Пакистана фрегатов класса "Тип-054A/P".

Как сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайской постройки стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года состоялась церемония подписания контракта на поставку двух дополнительных фрегатов серии. Общая стоимость продажи и точный график поставки не раскрываются. Как планируется, поставка будет полностью завершена в 2021 году.

Церемония спуска на воду головного фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана состоялась на предприятии Hudong Zhonghua 22 августа 2020 года. Резка стали для строительства второго фрегата началась на верфи 19 декабря 2018 года. Закладка киля этого корабля состоялась в марте 2020 года. В ноябре 2019 года прошла церемония, посвященная началу резки стали для постройки второй пары многоцелевых фрегатов класса "Тип-054A/P".

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – это современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата – 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 4000 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick и развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" в варианте для ВМС Пакистана пока не раскрываются. Вооружение фрегата ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку, две 30-мм АУ "Тип-730A". Корабль оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км), две счетверенные пусковые установки с противокорабельными ракетами C-803 в средней части корабля. Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7. Корабль может принимать вертолеты Ka-28 или Z-9C.