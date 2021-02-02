В Минобороны России рассказали о работе Комиссии по инновационным проектам и технологиям в 2021 году

ЦАМТО, 1 февраля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" впервые состоялись сборы представителей органов военного управления и экспертных групп Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Мероприятие было посвящено организации работы Комиссии в 2021 году и организовано специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, которые провели с представителями органов военного управления занятия по порядку выполнения основных положений и требований нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инициативных работ по созданию перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В рамках повестки были рассмотрены вопросы организации подготовки и проведения тематических выставок инновационных разработок, представляемых на рассмотрение Комиссии, основные мероприятия работы Комиссии, запланированные к проведению в первом полугодии 2021 года.

Эксперты обсудили порядок представления на рассмотрение Комиссии перспективных разработок, отобранных по результатам проведения Международного военно-технического форума "АРМИЯ" для их последующего внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметили в ГУНИД МО РФ, проведение сборов будет способствовать оптимизации и повышению эффективности работы Комиссии.

В мероприятии приняли участие представители 25 органов военного управления и 23 экспертных групп.

Справочно:

Действенным механизмом реализации в интересах Минобороны России передовых технических решений является Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям, обеспечивающая условия для их внедрения.

По итогам работы за 2020 год Комиссией были отобраны 94 инициативные разработки, что превысило количество аналогичных разработок, получивших положительное заключение в 2019 году, на 10 %. При этом, были отклонены 18 инициативных решений, получивших отрицательные заключения от экспертных групп органов военного управления, что свидетельствует об отсутствии формального подхода, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.