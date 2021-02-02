Войти
ЦАМТО

В Минобороны России рассказали о работе Комиссии по инновационным проектам и технологиям в 2021 году

712
0
-1
Парк «Патриот»
Конгрессно-выставочный центр подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 1 февраля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" впервые состоялись сборы представителей органов военного управления и экспертных групп Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.

Мероприятие было посвящено организации работы Комиссии в 2021 году и организовано специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, которые провели с представителями органов военного управления занятия по порядку выполнения основных положений и требований нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инициативных работ по созданию перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В рамках повестки были рассмотрены вопросы организации подготовки и проведения тематических выставок инновационных разработок, представляемых на рассмотрение Комиссии, основные мероприятия работы Комиссии, запланированные к проведению в первом полугодии 2021 года.

Эксперты обсудили порядок представления на рассмотрение Комиссии перспективных разработок, отобранных по результатам проведения Международного военно-технического форума "АРМИЯ" для их последующего внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметили в ГУНИД МО РФ, проведение сборов будет способствовать оптимизации и повышению эффективности работы Комиссии.

В мероприятии приняли участие представители 25 органов военного управления и 23 экспертных групп.

Справочно:

Действенным механизмом реализации в интересах Минобороны России передовых технических решений является Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям, обеспечивающая условия для их внедрения.

По итогам работы за 2020 год Комиссией были отобраны 94 инициативные разработки, что превысило количество аналогичных разработок, получивших положительное заключение в 2019 году, на 10 %. При этом, были отклонены 18 инициативных решений, получивших отрицательные заключения от экспертных групп органов военного управления, что свидетельствует об отсутствии формального подхода, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.07.2020
Трагедия «Курска», 20 лет спустя
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
30.12.2019
"Своего рода секрет": что не так с военными спутниками
21.06.2018
Минобороны передало Ростову более тысячи квартир для решения проблем дольщиков
03.04.2014
Ярс" станет невидимкой
20.03.2012
Роскосмоса черные дыры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»