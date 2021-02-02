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ЦАМТО

Одному из переданных ВТА самолетов Ил-76 присвоено имя авиаконструктора Генриха Новожилова

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Генрих Новожилов
Генрих Новожилов.
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ЦАМТО, 1 февраля. В рамках проведения Единого дня приемки военной продукции 29 января на территории Ульяновского авиационного завода состоялась торжественная церемония присвоения имени заслуженного авиаконструктора Генриха Новожилова одному из самолетов Ил-76МД-90А, переданных в состав ВТА.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в мероприятии приняли участие родственники Генриха Васильевича, командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" – управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, личный состав Ульяновского военно-транспортного авиационного полка и авиационного завода.

"Символично, что на одном из самолетов написано имя величайшего авиаконструктора современности дважды Героя социалистического труда Генриха Васильевича Новожилова. Ведь именно благодаря его знаниям, труду, настойчивости мы сегодня поднимаем в небо самолеты, которые способны выполнять не только военные, но и другие гуманитарные миссии, направленные на спасение жизней людей в различных чрезвычайных ситуациях. Военно-транспортная авиация высоко ценит оказанную честь летать на данном типе самолетов и будет вносить свой посильный вклад в дело обороноспособности нашей Родины" – заявил в ходе своего выступления командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В заключительной части церемонии в подарок летчикам ВТА сын авиаконструктора Сергей Новожилов вручил памятную табличку с изображением Ил-76МД-90А и подписью Генриха Васильевича, которая раньше находилась на его рабочем столе.

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Страны
Россия
Продукция
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Ил-76
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Компании
Ил
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