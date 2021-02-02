Войти
ЦАМТО

Экипажи ВТА приступили к эксплуатации новых самолетов Ил-76 в Ульяновске

620
0
0
Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года
Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года.
Источник изображения: Александр Гук / www.instagram.com

ЦАМТО, 1 февраля. Летный и инженерно-технический состав Ульяновского военно-транспортного авиационного полка приступил к эксплуатации поставленных новых самолетов Ил-76МД-90А.

"В 2020 году на вооружение командования военно-транспортной авиации поступило 3 тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А. Данные самолеты являются глубоко модернизированной версией самолетов Ил-76, имеют ряд преимуществ за счет установки новых двигателей ПС-90, крыла, шасси и бортового оборудования", – заявил в ходе Единого дня приемки военной продукции командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Модернизация позволила увеличить боевые возможности самолетов данного типа на 30 проц.

Передача самолетов состоялась на территория Ульяновского авиационного завода. В мероприятии приняли участие командный состав военно-транспортной авиации, представители авиационной промышленности и администрации региона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.08.2020
Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в ВКС в 2021 году
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
30.01.2013
Ил-76МД-90А – жизнь продолжается
23.01.2013
В Ульяновске начинается производство самолетов для ВТА
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
05.10.2012
Самолет Ил-76МД-90А совершил первый испытательный полет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 21:15
  • 12
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»