Экипажи ВТА приступили к эксплуатации новых самолетов Ил-76 в Ульяновске

Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года.

ЦАМТО, 1 февраля. Летный и инженерно-технический состав Ульяновского военно-транспортного авиационного полка приступил к эксплуатации поставленных новых самолетов Ил-76МД-90А.

"В 2020 году на вооружение командования военно-транспортной авиации поступило 3 тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А. Данные самолеты являются глубоко модернизированной версией самолетов Ил-76, имеют ряд преимуществ за счет установки новых двигателей ПС-90, крыла, шасси и бортового оборудования", – заявил в ходе Единого дня приемки военной продукции командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Модернизация позволила увеличить боевые возможности самолетов данного типа на 30 проц.

Передача самолетов состоялась на территория Ульяновского авиационного завода. В мероприятии приняли участие командный состав военно-транспортной авиации, представители авиационной промышленности и администрации региона, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.