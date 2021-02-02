Соединение ЦВО в 2021 г. впервые получит универсальную машину спецобработки УТМ-80М

Екатеринбург. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Отдельное соединение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге в текущем году впервые получит универсальную тепловую машину УТМ-80М, позволяющую проводить спецобработку объектов высотой до 20 метров, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"УТМ-80М предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов: зданий, вооружения и военной техники. Машина способна выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что благодаря крано-манипуляторной установке УТМ-80М может использоваться для специальной обработки военной техники сухопутных войск (оперативно-тактических ракетных комплексов, танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты)в труднодоступных местах и на марше.

УТМ-80М выполнена на шасси четырехосного военного грузовика КамАЗ-63501. Экипаж комплекса - три человека.