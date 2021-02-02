Медведев допустил отключение России от глобальной сети

МОСКВА, 1 февраля / Радио Sputnik. Отключение России от глобальной сети вероятно, но при реализации такого сценария у властей готов план действий, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Он также прокомментировал и ранее звучавшие угрозы отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, напомнив, что интернет – лишь "прилагательное" к банковской деятельности, но Россию этим "постоянно пугают".
С учетом подобных рисков и растущей роли интернета в обеспечении государством важных социальных функций был принят закон об автономном управлении российским сегментом интернета в случае чрезвычайных ситуаций.
Своим мнением на перспективы отключения России от глобальной Сети в разговоре с радио Sputnik поделился член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко:
Международная межбанковская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была образована в ответ на вероятность возможного отключения российских банков от SWIFT. В настоящее время к ней подключены порядка 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В конце 2019 года радио Sputnik сообщило, что в Минкомсвязи раскрыли подробности учений по устойчивой работе рунета.