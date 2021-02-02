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РИА Новости

Медведев допустил отключение России от глобальной сети

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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ.
Источник изображения: © Фото : Екатерина Штукина

МОСКВА, 1 февраля / Радио Sputnik. Отключение России от глобальной сети вероятно, но при реализации такого сценария у властей готов план действий, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном ... План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации", — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также прокомментировал и ранее звучавшие угрозы отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, напомнив, что интернет – лишь "прилагательное" к банковской деятельности, но Россию этим "постоянно пугают".

"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это (отключение) случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", — добавил Дмитрий Медведев.

С учетом подобных рисков и растущей роли интернета в обеспечении государством важных социальных функций был принят закон об автономном управлении российским сегментом интернета в случае чрезвычайных ситуаций.

Своим мнением на перспективы отключения России от глобальной Сети в разговоре с радио Sputnik поделился член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко:



Международная межбанковская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была образована в ответ на вероятность возможного отключения российских банков от SWIFT. В настоящее время к ней подключены порядка 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В конце 2019 года радио Sputnik сообщило, что в Минкомсвязи раскрыли подробности учений по устойчивой работе рунета.

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