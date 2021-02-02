"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Одним из первых же указов новый президент США Джо Байден отменил запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Теперь изменивших пол американцев наравне с другими представителями сексменьшинств снова смогут беспрепятственно ставить под ружье.

Давняя история

Проблема сексуальных меньшинств возникла в американской армии относительно недавно — в последние десятилетия. Раньше этот щекотливый вопрос решали довольно просто: военнослужащих, заподозренных в гомосексуальности, как правило, без разговоров списывали на гражданку, лишая каких-либо выходных пособий и пенсий.

В середине 1960-х американцам с нетрадиционной ориентацией ставили диагноз "расстройство поведения". Их категорически не допускали к военной службе. Некоторым это было только на руку. Молодые люди выдавали себя за гомосексуалистов, что, к примеру, считалось удобным способом откосить от армии во время войны во Вьетнаме.

Тем не менее представителей ЛГБТ-сообщества, все же желающих надеть погоны, хватало. Серьезно задумались об отмене запрета еще в администрации Билла Клинтона. В 1993-м приняли закон "Не спрашивай, не говори", согласно которому геи могли служить, если открыто не заявляли о своих склонностях. Командованию также запретили выяснять сексуальную ориентацию подчиненных.

В 2010-м, уже при Бараке Обаме, закон отменили. Связано это было с тем, что Пентагон перестал расценивать гомосексуальность как психическое расстройство. Никаких ограничений для геев и лесбиянок. Чуть позже добавили и трансгендеров, то есть тех, кто по каким-то соображениям сменил пол на противоположный.

Дональд Трамп первым делом взялся за трансгендеров: в 2017-м запретил им служить в армии. В указе объяснялось, что солдатам с диагнозом "гендерная дисфория" требуется особый медицинский уход — лекарства и хирургические вмешательства, что негативно сказывается на обороноспособности страны.

Военнослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017 Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Уже принятых на службу трансгендеров, которых, по разным оценкам, было от полутора до шести тысяч, оставили, однако новых не брали. Это вызвало бурные дискуссии и протесты. Общественники и действующие ЛГБТ-военнослужащие обращались в суды, инициативу Трампа блокировали, и Пентагон перенес запрет на неопределенный срок.

Одновременно инициировали цикл исследований, созвали экспертные комиссии и разработали методы "безболезненного" исключения трансгендеров из армии. В итоге указ вступил в силу лишь в 2019-м. Трамп тогда заявил, что решение приняли "после долгих консультаций с командованием армии и военными экспертами".

"Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность, — говорил президент. — Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть обременена огромными медицинскими расходами и неразберихой, неизбежными с транссексуалами на военной службе".

Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Политические игры

Однако после избрания президентом США Джо Байдена армейская жизнь меньшинств, в том числе и трансгендеров, налаживается. Запрет Трампа действовал менее года — новый глава Белого дома на днях подписал исполнительный указ, по которому "любой американец, годный к службе в Вооруженных силах США, имеет право на это".

В Вашингтоне считают, что половая принадлежность не должна препятствовать военной службе, поскольку сила Америки заключается в многообразии. По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Виталия Каберника, решение Байдена — преимущественно имиджевый ход.

"Попытки заигрывания с электоратом тут вторичны, — сказал он в беседе с РИА Новости. — Воспользуются новыми возможностями очень немногие и преимущественно не с целью проявить патриотизм — хотя преподноситься это, конечно, будет именно так, — а в качестве социальных лифтов, предоставляемых армией США: дотаций на высшее образования или преимуществ в государственной карьере".

Эксперт отметил, что электорат Байдена состоит в основном не из тех, кто выступает за гендерную инклюзивность и права ЛГБТ, а из голосующих против Трампа, поэтому вряд ли новый указ сильно повысит популярность нового президента.

"Столь радикальные шаги особой поддержки не вызовут, но и едва ли заставят отвернуться от него, — убежден Каберник. — Тут важнее медийный эффект и громкие слова о равенстве, электоральные риски минимальны. Радикальных консерваторов среди избирателей Байдена и так немного".

Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017 Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Согласно последним исследованиями американских аналитиков, сейчас на действительной службе и в запасе числится порядка десяти тысяч военнослужащих-трансгендеров.

При этом они оказывают минимальное влияние на боеготовность и сплоченность подразделений. Бюджету трансгендеры обходятся не намного дороже, даже с учетом того, что им необходимы определенные медикаменты и хирургические операции, которыми их обязано обеспечивать государство.

Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017 Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!

Стыдно признаться

Руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин, в свою очередь, считает, что с военной точки зрения допуск трансгендеров к службе — абсолютно неоправданный шаг, порождающий множество проблем.

"Прежде всего речь о неуставных отношениях, — объясняет эксперт. — Военнослужащие обоих полов часто жаловались на сексуальное насилие. Чем больше в войсках трансгендеров и гомосексуалов, тем вероятнее такие инциденты".

Командование Вооруженных сил США, напомнил Мигалин, не раз уличали в попытках выдать убийства на почве неуставных отношений за военные потери. В частности, военнослужащих в горячих точках насиловали, а затем убивали их же сослуживцы. И все списывали на противника.

"Трансгендера наверняка будут притеснять, — рассуждает Мигалин. — При этом важно понимать, что когда мужчина или женщина меняет пол, он/она принимает гормональные препараты. Это зачастую приводит к выпадению волос, зубов, другим проблемам со здоровьем, но самое главное — к расшатыванию психики. В один прекрасный момент лицо неопределенного пола, после очередной ссоры с другими военными и испытывая гормональный стресс, просто перестреляет сослуживцев. Или покончит с собой".

Кроме того, эксперт поставил под сомнение эффективность укомплектованных трансгендерами подразделений в реальном бою, где особенно важна слаженность действий и взаимопомощь. "Вряд ли захочется помогать тому, кто тебя постоянно притесняет, или, напротив, координировать себя с тем, кого не считаешь нормальным человеком", — говорит Мигалин.

Солдаты армии США на учениях в Европе Источник изображения: © AP Photo / Shakh Aivazov

Не исключено, что по этим и другим причинам многие представители ЛГБТ-сообщества в армии США до сих пор скрывают свои особенности. Зачастую их товарищи по оружию вообще не догадываются, что мужчина в военной форме, живущий с ними долгое время в одной казарме, при рождении был женщиной.

Некоторые трансгендеры и гомосексуалисты раскрывали себя лишь после увольнения в запас, через десятки лет, приняв участие в крупных военных конфликтах — в Афганистане, Ираке или Персидском заливе.