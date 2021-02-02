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ТАСС

В Ростехе заявили, что ВВС Индии на 80% оснащены российской авиатехникой

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МиГ-29 ВВС Индии
МиГ-29 ВВС Индии.
Источник изображения: Indian Aerospace Defence News

Это, в частности, многофункциональные истребители Су-30МКИ, МиГ-29 и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Парк самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Индии на 80% оснащен машинами российского производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в преддверии авиасалона Aero India 2021.

"Парк боевой авиации Индии на 80% укомплектован российской техникой. Это многофункциональные истребители Су-30МКИ, МиГ-29, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и так далее. Поэтому позиции [Ростеха на индийском рынке] можно оценить как сильные", - проинформировал Кладов.

По его словам, Россия и Индия с 2014 года реализуют более 200 совместных проектов в рамках программы Make in India. "Наиболее перспективный путь сотрудничества - это не просто поставки продукции, а создание индустриальных партнерств. В случае с Индией это идеально сочетается с программой Make in India", - сообщил Кладов.

Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. В этом году она пройдет в городе Бангалор с 3 по 5 февраля. Россия представит на авиасалоне более 200 образцов продукции военного назначения.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
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